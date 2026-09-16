A természetbe fektet az MBH: erdőtelepítés és vízmegtartás a WWF-fel

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Két hazai élőhely fejlesztését támogatja az MBH Bank a WWF Magyarországgal kötött együttműködés keretében, miközben a bank munkatársai a Green Academy e-learning programban mélyíthetik el fenntarthatósági ismereteiket. Az MBH Bank az első vállalat, ahol a WWF közreműködésével fejlesztett, interaktív és gamifikált program a gyakorlatban is megvalósul.

Magyar Nemzet
2026. 09. 16. 17:15
Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese Fotó: Bodó Gábor
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Green Academy: egy interaktív e-learning program

Az együttműködés másik pillére a Green Academy, a WWF Magyarország szakmai vezetésével létrehozott interaktív, játékos fenntarthatósági e-learning program bevezetése, ami az MBH Banknál debütál. Az online képzés négy, a fenntarthatóság szempontjából meghatározó területre – a klímaváltozásra, vízgazdálkodásra, élelmiszer-termelésre és biodiverzitásra – épül. A tudásanyag ismert műsorvezetők és a WWF Magyarország szakértőinek tolmácsolásában videókkal, animációkkal, infografikákkal és interaktív feladatokkal teszi könnyebben befogadhatóvá a sokszor összetett környezeti kérdéseket. A program egyik sajátossága, hogy a tudásátadást nem hagyományos vállalati képzésként közelíti meg: a gamifikáció révén kvízek, játékok és feladatok szakítják meg a videós tartalmakat, így a résztvevők aktívan bekapcsolódhatnak a tanulási folyamatba, ezáltal még jobban elmélyíthetik tudásukat az egyes témákban.

A Green Academy egy vállalatra szabható online felületen működik, amelyet az MBH Bank első vállalatként vezet be: az első körben 50 munkavállaló vesz részt a képzésben. A bank ezáltal saját munkatársait is bevonja a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba, miközben azt az érzést is erősítheti bennük, hogy egy olyan vállalat közösségéhez tartoznak, amely aktívan tesz a társadalom számára fontos ügyekért.

A természeti értékek védelme és helyreállítása ma már közös felelősség, amelyben a pénzügyi szektornak is aktív, formáló szerepet kell vállalnia. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági növekedés és a környezet megóvása nem zárja ki egymást, a piaci szereplőknek pedig fel kell ismerniük a természeti tőke jelentőségét. A WWF Magyarországgal indított együttműködésünk azért különleges, mert a szavak szintjén túlmutatva valós, kézzelfogható élőhely-helyreállításokat támogatunk, miközben a Green Academy révén saját munkatársainkat is bevonjuk a fenntartható szemlélet formálásába 

– emelte ki Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Az együttműködés tehát két irányból közelít a fenntarthatósághoz: a természetben konkrét élőhelyek állapotának javításával, a vállalaton belül pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és szemlélet erősítésével. A cél, hogy a változás a természetben és a mindennapi döntésekben egyaránt kézzelfoghatóvá váljon.

MBH Bank NyrtfenntarthatóságegyüttműködésWWF

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