A természetbe fektet az MBH: erdőtelepítés és vízmegtartás a WWF-fel

Green Academy: egy interaktív e-learning program

Az együttműködés másik pillére a Green Academy, a WWF Magyarország szakmai vezetésével létrehozott interaktív, játékos fenntarthatósági e-learning program bevezetése, ami az MBH Banknál debütál. Az online képzés négy, a fenntarthatóság szempontjából meghatározó területre – a klímaváltozásra, vízgazdálkodásra, élelmiszer-termelésre és biodiverzitásra – épül. A tudásanyag ismert műsorvezetők és a WWF Magyarország szakértőinek tolmácsolásában videókkal, animációkkal, infografikákkal és interaktív feladatokkal teszi könnyebben befogadhatóvá a sokszor összetett környezeti kérdéseket. A program egyik sajátossága, hogy a tudásátadást nem hagyományos vállalati képzésként közelíti meg: a gamifikáció révén kvízek, játékok és feladatok szakítják meg a videós tartalmakat, így a résztvevők aktívan bekapcsolódhatnak a tanulási folyamatba, ezáltal még jobban elmélyíthetik tudásukat az egyes témákban.

A Green Academy egy vállalatra szabható online felületen működik, amelyet az MBH Bank első vállalatként vezet be: az első körben 50 munkavállaló vesz részt a képzésben. A bank ezáltal saját munkatársait is bevonja a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba, miközben azt az érzést is erősítheti bennük, hogy egy olyan vállalat közösségéhez tartoznak, amely aktívan tesz a társadalom számára fontos ügyekért.

A természeti értékek védelme és helyreállítása ma már közös felelősség, amelyben a pénzügyi szektornak is aktív, formáló szerepet kell vállalnia. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági növekedés és a környezet megóvása nem zárja ki egymást, a piaci szereplőknek pedig fel kell ismerniük a természeti tőke jelentőségét. A WWF Magyarországgal indított együttműködésünk azért különleges, mert a szavak szintjén túlmutatva valós, kézzelfogható élőhely-helyreállításokat támogatunk, miközben a Green Academy révén saját munkatársainkat is bevonjuk a fenntartható szemlélet formálásába

– emelte ki Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.