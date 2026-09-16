Tovább folyik a harc a medvék ellen

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Újra elfogadta szerdán a román képviselőház a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, melyet Nicusor Dan államfő augusztusban küldött vissza a parlamentnek újratárgyalásra. A törvénytervezet idén 859 medve kilövését teszi lehetővé.

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2026. 09. 16. 16:17
Illusztráció Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO Forrás: PSI
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A tájékoztatás szerint Könczei Csaba Kovászna megyei parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a medveproblémát nem lehet tovább halogatni, mivel az egyre gyakoribb ember–medve konfliktusok veszélyeztetik az emberek biztonságát, a gazdák munkáját és a települések nyugalmát.

Romániában az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken. A barnamedve-populációt feltérképezni hivatott felmérés eredményei szerint az országban él Európa legnagyobb medvepopulációja, és itt figyelhető meg a medvefajok legnagyobb genetikai sokfélesége. A kutatás szerint az egyedszám 10 600 és 12 700 közöttire tehető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

medveRomániatörvény

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