Elhunyt a magyar edző, aki csodát tett külföldön
Elhunyt Sóvágó Lajos, a magyar férfi tornászválogatott korábbi szövetségi kapitánya. Az angol Leeds Gymnastics honlapjának gyászjelentése szerint a klub korábbi vezetőedzője, Sóvágó Lajos rövid betegség után, hetvenhárom éves korában, szombaton hunyt el.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en