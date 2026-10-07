Festményeket juttatott át a vasfüggönyön – közben a politikai rendőrség figyelte a francia diplomatát

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Leveleket továbbított, ecsetet és kottát hozatott, festményeknek segített átjutni a határon, miközben a magyar politikai rendőrség figyelte. Guy Turbet-Delof francia kultúrdiplomata több mint egy évtizedet töltött Budapesten a hidegháború egyik legfeszültebb időszakában. Kevésbé ismert történetét most a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár kiállítása mutatja be.

Viland Gabriella
2026. 10. 07. 18:19
Fotó: BTM Kiscelli Múzeum

A politikai rendőrség is figyelte

A kiállítás ugyanakkor a korszak másik arcát sem hagyja háttérben. Miközben a francia diplomata magyar művészekkel épített kapcsolatokat, tevékenységét a politikai rendőrség ellenségesen szemlélte. A műalkotások mellé ezért egészen más természetű tárgyak kerültek: lehallgatáshoz használt eszközök, megfigyelési fényképek és jegyzőkönyvek idézik fel az állambiztonsági ellenőrzés világát. A történetet filminterjúk és személyes visszaemlékezések egészítik ki. Turbet-Delof neve a történészek számára elsősorban 1956-os naplója miatt ismert. A forradalom eseményeiről készített feljegyzései évtizedekig kéziratban maradtak; magyarul Egy francia diplomata a forradalomban – Guy Turbet-Delof 1956-os naplója címmel jelentek meg 1996-ban, a forradalom negyvenedik évfordulóján. A kiadványt a Francia Intézet és az 1956-os Intézet adta közre.

Fotó: BTM Kiscelli Múzeum

Petőfihez is különleges kapcsolat fűzte

A francia diplomata a magyar irodalom iránt is érdeklődött. Nevéhez fűződik Petőfi Sándor János vitézének francia nyelvű feldolgozása és kommentárja, amely Le Jean le Preux d'Alexandre Petőfi címmel 1954-ben jelent meg Párizsban. A kötetre már a korabeli magyar irodalomtörténet is felfigyelt:, az Irodalomtörténeti Közlemények 1956-ban külön tanulmányban foglalkozott vele. A Kiscelli Múzeum kiállítása azonban éppen azt a Turbet-Delofot állítja előtérbe, akit az 1956-os napló és irodalmi munkásság mögött kevésbé ismerünk: azt az embert, aki személyes kapcsolatokat épített a magyar művészeti élet szereplőivel, és a hidegháború legzártabb éveiben igyekezett átjárást teremteni a vasfüggöny két oldala között. A történetnek személyes nézőpontja is van. Turbet-Delof magyarországi éveit lánya, Christine Turbet-Delof visszaemlékezései idézik fel, így a diplomáciai iratok, állambiztonsági dokumentumok és műalkotások mellett egy család emlékezete is megjelenik a kiállításon. A diplomata. Kultúra a hidegháborúban – Guy Turbet-Delof Budapesten (1947–1958) című kiállítás Árvai Mária és Fábián Blanka kurátori munkájával 2027. február 28-ig látogatható a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtárban.

 

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