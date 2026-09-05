Mi az az apácamunka, és mit mesélnek ezek a különleges kegytárgyak?

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A Kiscelli Múzeum gyűjteményeiben számos újkori szakrális műtárgyat őriznek. Szeptember 8. és 17. között néhány különleges, karakteres, nagy műgonddal kivitelezett darabot mutatnak be a Szoborcsarnok időszaki kiállításán az idei Ars Sacra Fesztivál alkalmából. A 17–19. században keletkezett alkotások között a katolikus kultuszhoz kapcsolódó darabok mellett ortodox kegytárgyak is találhatók. A válogatás egyik különleges csoportját az apácamunkák jelentik. De mit takar pontosan ez az elnevezés?

Ménes Márta
2026. 09. 05. 12:00
Alessandro Magnasco követője: Apácák munka közben (18. század első fele). The Metropolitan Museum of Art, New York. Forrás: metmuseum.org
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Az apácamunkák ebbe a világba illeszkednek. Kis méretűek, mégis feltűnően gazdagok. A gondosan kialakított virágok, az arany- és ezüstszínű fémszálak, a gyöngyök és a képek mind azt a célt szolgálták, hogy a vallásos tartalomnak méltó környezetet adjanak. Ugyanakkor ezek a munkák a kolostori élet mindennapjaihoz is hozzátartoztak: a kézimunka a női kolostorokban a szerzetesi élet egyik fontos tevékenysége volt.

A készítők neve többnyire nem maradt fenn. Ez is része annak, ami ezeket a tárgyakat különlegessé teszi: ma sok esetben magát a művet ismerjük, az alkotóját azonban nem. Vannak ugyanakkor kivételek: a Magyar Katolikus Lexikon például Anna Erzsébet, vagyis Zsófia nővér nevét említi, aki a 18. században a budai klarissza kolostorban festett pergamen szentképeket, miniatúrákat és polionmunkákat is készített. 

Ortodox könyvborító, Nagykőrös, 1813 (Forrás: Kiscelli Múzeum)

Katolikus és ortodox emlékek a Kiscelli Múzeumban

A Kiscelli Múzeum kiállítása ennél szélesebb képet ad a korszak szakrális tárgykultúrájáról. A válogatásban ortodox könyvborító, szakrális ötvöstárgyak, keresztek, szentképek, máriacelli emléktárgyak és aranyozott ezüstkehely is helyet kapott. A különböző anyagokból készült tárgyak jól mutatják, milyen sokféle módon kapcsolódott össze a vallás, a kézművesség és a mindennapi tárgyi kultúra a 17–19. században.

 

 

Kiscelli Múzeumkegytárgyapáca

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