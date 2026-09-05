Mi az az apácamunka, és mit mesélnek ezek a különleges kegytárgyak?

Az apácamunkák ebbe a világba illeszkednek. Kis méretűek, mégis feltűnően gazdagok. A gondosan kialakított virágok, az arany- és ezüstszínű fémszálak, a gyöngyök és a képek mind azt a célt szolgálták, hogy a vallásos tartalomnak méltó környezetet adjanak. Ugyanakkor ezek a munkák a kolostori élet mindennapjaihoz is hozzátartoztak: a kézimunka a női kolostorokban a szerzetesi élet egyik fontos tevékenysége volt.

A készítők neve többnyire nem maradt fenn. Ez is része annak, ami ezeket a tárgyakat különlegessé teszi: ma sok esetben magát a művet ismerjük, az alkotóját azonban nem. Vannak ugyanakkor kivételek: a Magyar Katolikus Lexikon például Anna Erzsébet, vagyis Zsófia nővér nevét említi, aki a 18. században a budai klarissza kolostorban festett pergamen szentképeket, miniatúrákat és polionmunkákat is készített.

Ortodox könyvborító, Nagykőrös, 1813 (Forrás: Kiscelli Múzeum)

Katolikus és ortodox emlékek a Kiscelli Múzeumban

A Kiscelli Múzeum kiállítása ennél szélesebb képet ad a korszak szakrális tárgykultúrájáról. A válogatásban ortodox könyvborító, szakrális ötvöstárgyak, keresztek, szentképek, máriacelli emléktárgyak és aranyozott ezüstkehely is helyet kapott. A különböző anyagokból készült tárgyak jól mutatják, milyen sokféle módon kapcsolódott össze a vallás, a kézművesség és a mindennapi tárgyi kultúra a 17–19. században.