Emberek és tájak a kamera előtt – három új kiállítás nyílt a Mai Manó Házban

Mai Manó Ház

Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése

A tárlat egy Magyarországon mára kevésbé ismert, magyar származású fotóművész munkásságát helyezi ismét előtérbe.

Kurátora, Németh György elmondta, hogy Nora Dumas Telkes Nóra néven született Budapesten, az 1930-as évek Párizsában pedig olyan meghatározó fotográfusok és művészek mellett dolgozott, mint André Kertész és Brassai.

Fotográfusi pályája az 1920-as évek közepén bontakozott ki, miután az Egyesült Államokból visszatért Franciaországba, és a Párizs melletti Moissonban telepedett le. Képein elsősorban a vidéki élet mindennapjait, a mezőgazdasági munkát, valamint az emberek, az állatok és a táj kapcsolatát örökítette meg. Felvételeit a dokumentarista pontosság mellett visszafogott, költői látásmód jellemzi. Dumas stúdiófotózással, portrékkal és női aktokkal is foglalkozott, emellett több francia magazin számára dolgozott. Bár munkássága hosszú időre háttérbe szorult, ma a 20. századi fotográfia figyelemre méltó, sokáig kevéssé ismert alkotójaként tekintenek rá. A Mai Manó Ház tárlata ezt az életművet helyezi ismét a figyelem középpontjába.

Mai Manó Ház

Mathias Depardon – Transanatolia

A Magyar Fotográfusok Háza ProjectLab Galériájában Mathias Depardon Transanatolia című fotósorozata is bemutatkozik. A sorozat Törökország peremvidékein vezeti végig a nézőt, olyan térségekben, amelyek nemcsak földrajzi határzónák, hanem különböző identitások, történelmi örökségek és hatalmi viszonyok találkozási pontjai is.

A francia fotográfus hat évig élt Törökországban, ahol nemzetközi sajtóorgánumok fotóriportereként dolgozott, a sorozat képeit pedig öt éven keresztül készítette.

Depardon felvételein a modernizáció és a történelmi emlékezet egymás mellett jelenik meg. Portrék, városi tájak és kopár vidékek rajzolják ki a térség összetettségét, miközben a fotográfus a Fekete-tenger térségétől a kurd régiókon át a Kaukázus peremvidékéig vizsgálja Törökország földrajzi, kulturális és társadalmi határterületeit. A Transanatolia nem közvetlen politikai állításokon keresztül közelít ezekhez a kérdésekhez.

Depardon dokumentarista megfigyeléseit visszafogott, poétikus látásmóddal kapcsolja össze, képein pedig gyakran elmosódik a múlt és a jelen közötti határ.

A sorozat ezen keresztül mutatja meg azt is, miként él egymás mellett az Oszmán Birodalom öröksége, a modern török nemzetállam és a folyamatosan változó társadalmi valóság. A kiállítás kurátora Kereszty Anna.