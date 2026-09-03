fotográfiamai manó házkiállítás

Emberek és tájak a kamera előtt – három új kiállítás nyílt a Mai Manó Házban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tizenhárom kiállítással csatlakozik a Mai Manó Ház a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a Francia Intézet által szervezett, szerdától egy éven át tartó, A francia fény két évszázada című programsorozathoz. Az eseménysorozatot három kiállítással nyitották meg a Mai Manó Házban: Émile Zola (1840-1902), Nora Dumas (1890-1979), valamint az 1980-ban született Mathias Depardon fotóit bemutató tárlatok már látogathatók.

Viland Gabriella
2026. 09. 03. 5:42
Fotó: Mai Manó Ház
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Mai Manó Ház

Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése

A tárlat egy Magyarországon mára kevésbé ismert, magyar származású fotóművész munkásságát helyezi ismét előtérbe. 

Kurátora, Németh György elmondta, hogy Nora Dumas Telkes Nóra néven született Budapesten, az 1930-as évek Párizsában pedig olyan meghatározó fotográfusok és művészek mellett dolgozott, mint André Kertész és Brassai.

Fotográfusi pályája az 1920-as évek közepén bontakozott ki, miután az Egyesült Államokból visszatért Franciaországba, és a Párizs melletti Moissonban telepedett le. Képein elsősorban a vidéki élet mindennapjait, a mezőgazdasági munkát, valamint az emberek, az állatok és a táj kapcsolatát örökítette meg. Felvételeit a dokumentarista pontosság mellett visszafogott, költői látásmód jellemzi. Dumas stúdiófotózással, portrékkal és női aktokkal is foglalkozott, emellett több francia magazin számára dolgozott. Bár munkássága hosszú időre háttérbe szorult, ma a 20. századi fotográfia figyelemre méltó, sokáig kevéssé ismert alkotójaként tekintenek rá. A Mai Manó Ház tárlata ezt az életművet helyezi ismét a figyelem középpontjába.

Mai Manó Ház

Mathias Depardon – Transanatolia 

A Magyar Fotográfusok Háza ProjectLab Galériájában Mathias Depardon Transanatolia című fotósorozata is bemutatkozik. A sorozat Törökország peremvidékein vezeti végig a nézőt, olyan térségekben, amelyek nemcsak földrajzi határzónák, hanem különböző identitások, történelmi örökségek és hatalmi viszonyok találkozási pontjai is. 

A francia fotográfus hat évig élt Törökországban, ahol nemzetközi sajtóorgánumok fotóriportereként dolgozott, a sorozat képeit pedig öt éven keresztül készítette. 

Depardon felvételein a modernizáció és a történelmi emlékezet egymás mellett jelenik meg. Portrék, városi tájak és kopár vidékek rajzolják ki a térség összetettségét, miközben a fotográfus a Fekete-tenger térségétől a kurd régiókon át a Kaukázus peremvidékéig vizsgálja Törökország földrajzi, kulturális és társadalmi határterületeit. A Transanatolia nem közvetlen politikai állításokon keresztül közelít ezekhez a kérdésekhez. 

Depardon dokumentarista megfigyeléseit visszafogott, poétikus látásmóddal kapcsolja össze, képein pedig gyakran elmosódik a múlt és a jelen közötti határ. 

A sorozat ezen keresztül mutatja meg azt is, miként él egymás mellett az Oszmán Birodalom öröksége, a modern török nemzetállam és a folyamatosan változó társadalmi valóság. A kiállítás kurátora Kereszty Anna.

A Mai Manó Ház három új kiállítása október 25-ig látogatható.

A nagyközönség a Mai Manó Házban a fotográfia bicentenáriumát ünneplő évad során megtekintheti többek között a René Maltete, Jeanloup Sieff, Brassai, André Kertész, valamint Janine Niépce alkotásait felvonultató tárlatokat, illetve a Hexagon című csoportos kiállítást is.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekeurópai bizottság

Befagyasztott mese

Pilhál György avatarja

A diadalittas győzelmi jelentésekkel szemben Magyarországra egy megveszekedett eurocent sem érkezett a befagyasztott uniós forrásokból.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu