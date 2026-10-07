Gyanúsított lett Magyar Péter a telefonlopási ügyében, vallomást is tett

Az EP megvédte a kormányfőt

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően, már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügyet különlegessé tette Magyar Péter közjogi helyzete. A politikust ugyanis néhány nappal az Ötkertben történtek előtt választották európai parlamenti képviselővé. A 2024-es EP-választás magyarországi eredményét június 14-én hirdették ki, így az Európai Parlament későbbi álláspontja szerint Magyar a június 21-i események idején már EP-képviselőnek számított.

Polt Péter akkori legfőbb ügyész ezért 2024. szeptember 26-án az Európai Parlament elnökéhez fordult, és kezdeményezte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését. Az indítvány alapja a kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja volt. Az ügy ezután az Európai Parlament jogi bizottsága elé került. A folyamat csaknem egy évig tartott, Magyart 2025. június 24-én meg is hallgatták. A szakbizottság végül 2025. szeptember 23-án húsz igen, négy nem és nulla tartózkodás mellett fogadta el azt az álláspontot, amely a mentelmi jog fenntartását javasolta. Az Európai Parlament plenáris ülése 2025. október 7-én végül úgy határozott, hogy nem függeszti fel Magyar Péter mentelmi jogát.

A miniszterelnök korábban többször is arról beszélt, nem fog a mentelmi joga mögé bújni, ennek ellenére nem szólította fel az EP-képviselőket, hogy adják ki őt az ügyészségnek.