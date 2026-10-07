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Elismerte az ügyészség Seszták Miklós megfigyelését, az ügyvédjéét viszont tagadja

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Elismerte az ügyészség szerdán Seszták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelését, amelyre álláspontja szerint megvolt a jogi alap. Azt viszont tagadják, hogy az ügyvédjét is megfigyelték volna. Arra egyelőre nincs válasz, hogy akkor miért kapott még álnevet is a védő a nyomozati iratokban.

Magyar Nemzet
2026. 10. 07. 18:58
Fotó: Seszták Miklós Facebook-oldala

A KNYF azt írta: a büntetőeljárásról szóló törvény 215. paragrafus ötödik bekezdésének „a” pontja ad lehetőséget a leplezett megfigyelésre, amelyet a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön eljárási szabályok sem zárnak ki.

A törvény 719. paragrafusának első bekezdése kizárólag a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítását, a vele szemben történő kényszerintézkedés alkalmazását és a vádemelést tilalmazza a mentelmi jog felfüggesztését megelőzően

– tették hozzá. A KNYF válaszában hangsúlyozta: Papp Gábor ügyvéd esetében nem alkalmaztak leplezett eszközt, rejtett figyelés rá nem irányult. Közölték azt is, hogy miután az NVVH nyomozati elnökhelyettese 2026. szeptember 28-án (aznap reggel függesztette fel a parlament Seszták mentelmi jogát) 9 óra körül személyesen kézbesítette az eljárás átvételéről rendelkező határozatot, ezen időpontot követően a nyomozó ügyészek eljárási cselekményt nem végeztek az ügyben. A Központi Nyomozó Főügyészségnek nincsen tudomása arról, hogy a rejtett figyelés eredményéről végül milyen tartalmú irat született, és annak mi lett a sorsa – írta válaszában a KNYF szóvivője.

A vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettese szeptember 22-én tett indítványt az Országgyűlés elnökénél Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés szeptember 28-án határozott a mentelmi jog felfüggesztéséről.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

A mentelmi jog a megfigyelésre is vonatkozik

Országgyűlési képviselőt nem lehet csak úgy megfigyelni semmilyen eszközzel a mentelmi jog sérthetetlensége miatt

 – szögezte le Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a Facebook-oldalán közzétett videóban. A KDNP kedden jelentette be, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követelik az ügyben.

 

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