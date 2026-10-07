A Szeged ezen a héten szokatlan időpontban, szombat este 20.00-tól játssza BL-meccsét a Sporting ellen.
Továbbra is százszázalékos a Veszprém a Bajnokok Ligájában
Magabiztos győzelemmel őrizte meg százszázalékos mérlegét a One Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. A Porto és a Füchse Berlin legyőzése után a Belgrádban, a Partizan vendégeként 37-26-ra nyert a Veszprém.
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