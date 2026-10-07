Rádiójelek érkeztek a világűr mélyéről, egy idegen exobolygóról

A NASA Nancy Grace Roman űrteleszkópja (művészi ábra) Fotó: NASA

Az exobolygó-kutatás történetében különösen jelentősnek számít az a felfedezés, amit egy tudóscsoport a nagy teljesítményű MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével tett egy tőlünk több mint hatvan fényévnyi távolságra fekvő csillagrendszerben.

Rádiójelek egy távoli exobolygóról

Még 2008-ban fedezték fel a tőlünk egész pontosan 63,4 fényévnyi távolságra fekvő β Pictoris b exobolygót, ami a Festő (Pictor) csillagkép második legfényesebb csillagáról, a β Pictorisról kapta a katalógusnevét.

A β Pictoris egy viszonylag fiatal kékesfehér színképosztályú csillag, amelynek igen intenzív a sugárzása. A β Pictoris b a megfigyelések szerint egy hatalmas gázóriás, amely mintegy tízszer lehet nagyobb a Naprendszer legnagyobb bolygójánál, a szintén gázóriás Jupiternél.

A β Pictoris a Festő (Pictor) csillagképben Fotó: European Southern Observatory

Az óriásbolygók, vagy másik elnevezésükkel a gázóriások, illetve a Jupiter-típusú bolygók a Nap és más csillagok körül keringő bolygók egyik osztálya. Összetételük, nagy illóanyag tartalmuk és felépítésük miatt nevezik gázóriásoknak is ezeket az égitesteket; a Naprendszer négy gázóriással, a Jupiterrel, a Szaturnusszal, az Uránusszal és a Neptunusszal rendelkezik. Az idegen csillagrendszerekben azonosított exobolygók között is akadnak szép számmal gázóriások; ha azonban egy idegen rendszerbeli gázóriás tömege meghaladja a 13 Jupiter-tömeget, akkor már nem exobolygóról, hanem barna törpéről beszélünk.

A Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Intézet, valamint az Oregoni Egyetem szaktudósaiból álló kutatócsoport 2025-ben és idén összesen négy alkalommal figyelte meg a MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével ezt a kozmikus távolságskálán mérve hozzánk viszonylag közeli rendszerben lévő exobolygót.

A Naprendszer négy nagy gázóriása Fotó: NASA/JPL

Az elvégzett észlelések során egyaránt észleltek ismétlődő és igen erős poláris rádiókitöréseket, továbbá gyengébb, de tartós rádiósugárzást is a 0,85 és 3,5 GHz közötti frekvenciatartományban.

Ez az első olyan alkalom, hogy egyértelműen sikerült egy jól meghatározható exobolygóhoz, a β Pictoris b-hez köthető rádiójeleket azonosítani.

A kutatócsoport vizsgálatai szerint a rádiójelek tulajdonságai arra utalnak, hogy ezeket az exobolygó sarkifény-jelenségeihez kapcsolódó sugárzás keletkezteti.