Rádiójelek érkeztek a világűr mélyéről, egy idegen exobolygóról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Első alkalommal sikerült exobolygóról érkező rádiójeleket azonosítania egy nemzetközi kutatócsoportnak a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével. Ez az első olyan detektált rádiójel, ami egy távoli csillagrendszer bolygójához köthető, és a csillagászok arra is magyarázatot találtak, hogy mi lehet az eredete ezeknek a kozmosz mélyéről érkezett titokzatos rádiójeleknek.

Elter Tamás
Forrás: Sci News2026. 10. 07. 18:42
A β Pictoris b művészi ábrája Forrás: European Southern Observatory
A NASA Nancy Grace Roman űrteleszkópja (művészi ábra)   Fotó: NASA

 Az exobolygó-kutatás történetében különösen jelentősnek számít az a felfedezés, amit egy tudóscsoport a nagy teljesítményű MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével tett egy tőlünk több mint hatvan fényévnyi távolságra fekvő csillagrendszerben.

Rádiójelek egy távoli exobolygóról

Még 2008-ban fedezték fel a tőlünk egész pontosan 63,4 fényévnyi távolságra fekvő β Pictoris b exobolygót, ami a Festő (Pictor) csillagkép második legfényesebb csillagáról, a β Pictorisról kapta a katalógusnevét. 

A β Pictoris egy viszonylag fiatal kékesfehér színképosztályú csillag, amelynek igen intenzív a sugárzása. A β Pictoris b a megfigyelések szerint egy hatalmas gázóriás, amely mintegy tízszer lehet nagyobb a Naprendszer legnagyobb bolygójánál, a szintén gázóriás Jupiternél.

The position of the star Beta Pictoris is marked with a circle on this chart of the constellation Pictor (The Painter’s Easel). As indicated by its name, this is the second brightest star in its constellation. Together with most of the stars marked on this chart, it can be seen in a dark sky with the unaided eye.
A β Pictoris a Festő (Pictor)  csillagképben   Fotó: European Southern Observatory

Az óriásbolygók, vagy másik elnevezésükkel a gázóriások, illetve a Jupiter-típusú bolygók a Nap és más csillagok körül keringő bolygók egyik osztálya. Összetételük, nagy illóanyag tartalmuk és felépítésük miatt nevezik gázóriásoknak is ezeket az égitesteket; a Naprendszer négy gázóriással, a Jupiterrel, a Szaturnusszal, az Uránusszal és a Neptunusszal rendelkezik. Az idegen csillagrendszerekben azonosított exobolygók között is akadnak szép számmal gázóriások; ha azonban egy idegen rendszerbeli gázóriás tömege meghaladja a 13 Jupiter-tömeget, akkor már nem exobolygóról, hanem barna törpéről beszélünk.

A Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Intézet, valamint az Oregoni Egyetem szaktudósaiból álló kutatócsoport 2025-ben és idén összesen négy alkalommal figyelte meg a MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével ezt a kozmikus távolságskálán mérve hozzánk viszonylag közeli rendszerben lévő exobolygót

A Naprendszer négy nagy gázóriása   Fotó: NASA/JPL

Az elvégzett észlelések során egyaránt észleltek ismétlődő és igen erős poláris rádiókitöréseket, továbbá gyengébb, de tartós rádiósugárzást is a 0,85 és 3,5 GHz közötti frekvenciatartományban. 

Ez az első olyan alkalom, hogy egyértelműen sikerült egy jól meghatározható exobolygóhoz, a β Pictoris b-hez köthető rádiójeleket azonosítani. 

A kutatócsoport vizsgálatai szerint a rádiójelek tulajdonságai arra utalnak, hogy ezeket az exobolygó sarkifény-jelenségeihez kapcsolódó sugárzás keletkezteti. 

Sarkifény-jelenség okozhatja a β Pictoris b rádiójeleit Fotó: ESO

Már korábban is fogtak olyan rádiójeleket amelyek exobolygókkal rendelkező csillagrendszerekből érkezetek, de ezeknél az észleléseknél még nem lehetett egyértelműen szétválasztani, hogy a jelek a központi csillagról, vagy pedig a csillag rendszerének valamely bolygójáról érkeztek-e.

Erős sarkifény-jelenség okozza

Az már korábban is ismert tény volt a csillagászok előtt, hogy a bolygók mágneses terei meghatározzák a légkörvesztés folyamatát, továbbá közvetítik a csillagszéllel való kölcsönhatásokat, és információt hordoznak a bolygók belsejéről is; ám ennek ellenére a Naprendszeren kívüli exobolygók esetében eddig még egyszer sem sikerült közvetlenül megmérni a mágneses tereiket. 

A  β Pictoris b művészi ábrája  Fotó: Sci News

A jelenség egyik legjobban azonosítható jele az úgynevezett elektron-ciklotron mézer-instabilitás révén keletkező sarki fényhez köthető rádiósugárzás, amelynek legmagasabb frekvenciáját a forrásnál mérhető mágneses térerősség határozza meg. 

Bár sarki fényhez kapcsolódó rádiókitöréseket már megfigyeltek a Naprendszer bolygóin, 

így többek között a Jupiteren a Szaturnuszon és az ugyancsak gázóriás Uránuszon, továbbá egyes ultra-hideg törpecsillagokon is, de korábban még egyetlen rádiójelet sem sikerült egyértelműen egyetlen exobolygóhoz – és nem a gazdacsillagához – kötni. 

A bolygók sarkifény-jelenségeit a Földhöz hasonlóan a központi csillagból érkező nagy energiájú töltött részecskék okozzák, 

amelyek kölcsönhatásba lépnek a bolygó atmoszférájával, illetve mágneses terével.

Sarki fény a Földön   Fotó: Forrás: Pixabay

Most első alkalommal sikerült ezt a jelenséget, pontosabban az ehhez kapcsolódó rádiójeleket egy távoli csillagrendszer exobolygójához, a β Pictoris b-hez fűzni. 

Az elektron-ciklotron mézer-sugárzásként azonosított rádiójelek a β Pictoris b esetében legalább 1,25 kG-os mágneses térerősségre utalnak, ami az első ilyen jellegű közvetlen térerősség-mérés egy exobolygó esetében.

Izgalmas kérdésekre kaphatunk választ a közeli jövőben

A megmért rádiósugárzásból arra is következtetni tudnak a kutatók, hogy a β Pictoris b exobolygónak mennyire lehet erős a mágneses tere. Az észlelési adatok alapján elvégzett számítások szerint a nagy tömegű extraszoláris gázóriás mágneses erőtere több ezerszer lehet erősebb a Föld mágneses erőterénél. 

A β Pictoris b mágneses térerőssége ezerszerese a Földének  Fotó: Sci News

Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a β Pictoris b hatalmas belső fémes maggal rendelkezhet, ami az exobolygó igen gyors, 8-9 órásra becsült tengely körüli forgása miatt óriási dinamóként hozza létre és tartja fenn az égitest rendkívül erős mágneses terét. A korszakalkotó jelentőségű felfedezés után a tudóscsoport a vizsgálatait ki akarja terjeszteni öt, a Naprendszerhez relatíve közeli csillagrendszer hét exobolygójára is. 

Egy exobolygó felszínének művészi elképzelése   Fotó: Sci.News/Jin Ma / Beijing Planetarium

Ezek a jövőbeli vizsgálatok azonban még a jelenleginél is érzékenyebb detektorokat igényelnek, így könnyen lehet, hogy az újabb eredményekre mindaddig várni kell, amíg nem építik meg a legújabb generációs és a jelenlegieknél jóval nagyobb felbontású rádióobszervatóriumokat. 

Az exobolygók kutatása napjaink legizgalmasabb csillagászati felfedezéseihez vezethetnek, 

betekintést nyújtva a Naprendszeren kívüli bolygók egyelőre még titokzatos világába és talán felfedve azt a nagy kérdést is, hogy rajtunk kívül létezhetnek-e más, esetleg intelligens létformák is a galaxisban.

Az arXiv preprint szerverre feltöltött tanulmányt teljes terjedelmében itt lehet elolvasni angol nyelven.

Egy nemzetközi kutatócsoportnak a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp-rendszer segítségével:

  • először sikerült egyértelműen egy exobolygóról származó rádiójelet azonosítania,
  • ami a Festő (Pictor) csillagképben lévő és tőlünk 63,4 távolságra fekvő β Pictoris b-ről érkezett,
  • ismétlődő és erős poláris rádiókitörések, valamint állandó rádiósugárzás formájában,
  • amelyről a kutatók azt feltételezik, hogy a rádiójelek az óriási bolygó sarkifény-jelenségeiből származnak.


 


 

exobolygóexobolygórendszerrádióhullámokexobolygó-kutatásóriásbolygókcsillagrendszercsillagászatSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknemzeti múzeum

Sipirc Scheppele!

Bayer Zsolt avatarja

Előkerült Kim Lane Scheppele! Már nagyon hiányzott!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu