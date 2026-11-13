Univerzum: áttörés jöhet a rejtélyes sötét anyag és energia kutatásában

A Messier M81 galaxiscsoport, ahogyan az Euclid űrtávcső látja Fotó: ESA/Euclid/NASA/ J.-C. Cuillandre and E. Bertin

„Az Euclid adatai a maguk nemében a legnagyobb űralapú felmérésnek számítanak, ami megalapozza a jövőbeli felfedezéseket a csillagászat egy új korszakában, egyúttal pedig az európai technológia, tudomány és nemzetközi együttműködés kiválóságát is bizonyítja” – méltatta az adatközlés jelentőségét az ESA tudományos igazgatója.

Albert Einstein, a gravitációs lencsék, és az Euclide űrtávcső

Az ESA konkrét számokkal is illusztrálta azoknak az égitesteknek a hatalmas mennyiségét, amiket a „sötét univerzum detektívje”, vagyis az Euclid űrtávcső megfigyelt, és amelyek a DR1-Foundation adatbázis részét alkotják. Ez magában foglalja 160 millió kozmikus objektum fényspektrumát, több mint 900 millió galaxist, valamint 60 millió kvazárjelöltet – olyan kozmikus régiókat, amelyekben a szupermasszív fekete lyukak dominálnak.

Az NGC 4945 galaxis középpontjában fekvő szupermasszív fekete lyuk környéke Fotó: ESO/C. Marconcini et al.

„Ez a lépték tekintetében jelent változást az Euclid korábbi közzétételeihez képest, amelyek az égbolt mintegy 60 négyzetfoknyi területére vonatkozó néhány napos megfigyeléseket tartalmaztak” – magyarázza Valeria Pettorino, az ESA Euclid-projektjének tudományos munkatársa.

„Most viszont több mint egyévnyi adatot teszünk közzé, ami jelentősen nagyobb területet fed le. Ez pedig úttörő tudományos eredmények előtt nyitja meg az utat” – fűzi hozzá Valeria Pettorino.

Az Euclid űrtávcső művészi ábrája Fotó: ESA/Euclid

Az Euclid azért láthat ilyen hatalmas számú kozmikus objektumot, mert űrbeli elhelyezkedése révén elkerülheti a Föld légköre okozta zavaró hatásokat.

A 2023. július elsején felbocsátott Euclid űrtávcsövet a sötét anyag és a sötét energia tulajdonságainak, és ezen keresztül az univerzum geometriájának a jobb megismerésére tervezték. Az 1,2 méter átmérőjű Korsch-rendszerű Euclid űrteleszkóp fedélzeti berendezései között található a látható fény tartományában működő CCD -s képalkotó műszer – amit a gyenge gravitációs lencsézés észlelésére használnak –, továbbá egy közeli infravörös (NIR) fotométer, valamint egy szintén közeli infravörös spektrométer is.

De a DR1-Foundation jegyzékébe tartoznak a galaxishalmazok, sőt, a még jóval nagyobb úgynevezett szuperhalmazok is. Ezeknek az objektumoknak – a kozmosz legnagyobb struktúrái közé tartozó képződményeknek –, a tanulmányozása feltárhatja, hogyan állt össze az univerzum anyaga azzá a gázból, porból és sötét anyagból álló kiterjedt hálózattá, amit kozmikus hálónak nevezünk.