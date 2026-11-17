Bethlen András elhárította, hogy róla nevezzék el a települést Fotó: Wikimedia Commons

A XIX. században a nagy múltú Vay család fontos szerepet játszott Borsod-Abaúj vármegye életében; Vay Erzsébet ugyanis báró Vay Béla, a vármegye főispánja és gróf Teleki Zsófia leánya volt.

A Vay családban Erzsébetet Csokonai Vitéz Mihály iránti tiszteletből a költő szerelme után Lillának becézték.

Bethlen András kérésének eleget téve ezért lett a község neve – Vay Erzsébet barónő után – Lillafüred.

"Lilla", vagyis Vay Erzsébet bárónő Fotó: Wikimedia Commons

A névadó arisztokrata hölgy azonban nem sokáig maradt Miskolcon, a szépséges és róla elnevezett Lillafüred környékén, mert 1909-ben a sógora halála után a férjével együtt a horvátországi Verőce vármegyei Nekcsére költöztek, az ott megörökölt birtok kastélyába.

Férje, Pejácsevich Tivadar gróf, valódi belső titkos tanácsos és örökös főrendiházi tag a későbbiekben is fontos tisztségeket töltött be az Osztrák-Magyar Monarchiában; 1903-ban az uralkodó, Ferenc József császár horvát-dalmát-szlavón bánnak nevezte ki, majd 1913-ban gróf Tisza István kormányában ő lett a horvát-dalmát-szlavón ügyek minisztere.

Gróf Pejácsevich Tivadar, Lilla férje Fotó: Wikimedia Commons

Az első világháború után „Lilla” a férjével együtt Bécsbe költözött, és soha többé nem tért vissza Magyarországra.

Lillafüred és a bethleni konszolidáció

A vesztes világháború és az 1920. június 4-én kihirdetett, az országot súlyosan megcsonkító trianoni békeszerződés után az akut belpolitikai és gazdasági válságból az 1921. április 14-én miniszterelnökké kinevezett gróf Bethlen István, -Bethlen András rokonának- kormánya vezette ki Magyarországot.

Bethlen István gróf (középen, keménykalapban) nevéhez fűződik az 1920-as évek konszolidációja Fotó: Bundesarchiv

Tíz éves miniszterelnöksége idején, az úgynevezett bethleni konszolidáció évtizedében többek között nem csak hogy megteremtette az ország belső békéjét, hanem rendbe tette a gazdaságát is, megállítva a vágtató inflációt és bevezetve a korabeli Európa egyik legstabilabb fizetőeszközét, a pengőt.

Bethlen gróf a 20-as évek nehéz pénzügyi helyzetében sem feledkezett meg a magyar kultúra és oktatás, illetve a tudomány fejlesztéséről,

amit kultuszminisztere, Klebersberg Kuno gróf nevéhez fűződve a falusi iskolarendszer kiépítésén kívül olyan rangos intézmények szimbolizáltak, mint például a Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet, vagy a tihanyi Limnológiai Kutatóintézet felavatása.