Gyárbezárások és visszaeső foglalkoztatás: négy hónap után nevez ki munkaügyi államtitkárt a Tisza-kormány

Nem okozott zavart? Nem.

A tárcától megkérdeztük, nem okozott-e zavart például a gyárbezárások kapcsán az, hogy nem volt munkaügyi államtitkár. „Nem” – válaszolta a minisztérium, majd kifejtették, hogy a munkaügyi szabályozással, a foglalkoztatáspolitikával és a munkavédelemmel kapcsolatos szakmai munka folyamatos, a tárcánál működő három helyettes államtitkára elvégzi a szükséges teendőket. Végezetül megjegyezték, hogy a minisztérium a munkahelyeket és a munkavállalókat érintő konkrét ügyeket – így a jelentősebb létszámleépítéseket és gyárbezárásokat is – figyelemmel kíséri, és szükség esetén egyeztet az illetékes szereplőkkel.