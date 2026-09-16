A vacsorát is kidobták, így alázta meg a vesztes DAC a győztes falusi kiscsapatot

A ŠPORT.sk szerint a klubvezető, František Urban negyven éve dolgozik a csapat mellett, így számára különösen megható pillanat volt a továbbjutás.

A Sportnet egy másik mai cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy a DAC számára nem teljesen ismeretlen az alacsonyabb osztályú ellenfelekkel szembeni kupakudarc: a lap szerint az elmúlt évtizedben már öt alkalommal szenvedett vereséget alacsonyabb osztályú csapattól a Szlovák Kupában.