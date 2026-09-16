A videóbíró dumája volt az igazi katasztrófa a manchesteri fociderbin
Nem csitulnak az indulatok a vasárnap délutáni manchesteri fociderbivel kapcsolatban, amelyet a City 1-0-ra nyert meg a Manchester United ellen. Mint kiderült, Erling Haaland gólját lesállás miatt nem lett volna szabad megadni. Szerdán a történet újabb fejezete került a nyilvánosság elé: kiderült, mi hangzott el a VAR-szobában és milyen utasításokat kapott a meccs bírója.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!