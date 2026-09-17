A Celtic „lakótelepi csapat” ellen készült, Borbély Balázs skót pánikra emlékezett

– Drámai fordulatokkal teli út volt, senki sem számított rá, hogy eljutunk a csoportkörig – mondta Borbély, aki öt meccen két gólt is szerzett a BL-csoportkörben, ahol a Porto és a másik skót óriás, a Rangers ellen volt eredményes.

Huszonegy év után most ismét a Celtic vár rá Glasgow-ban, ám ezúttal már a Fradi vezetőedzőjeként az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában ma este 21 órakor.