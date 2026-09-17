A Celtic „lakótelepi csapat” ellen készült, Borbély Balázs skót pánikra emlékezett

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Borbély Balázs már pontosan tudja, milyen a Celtic ellen futballozni, és azt is, milyen érzés belépni a glasgow-i katlanba. A Ferencváros vezetőedzője 2005-ben az Artmedia Bratislava játékosaként részese volt a skót sztárcsapat elleni szenzációs 5-0-s győzelemnek. Elmondása szerint a Celtic akkor úgy készült, hogy egy „kis szlovák lakótelepi csapat” ellen úgyis képes lesz fordítani, előtte azonban Pozsonyban teljesen bepánikolt. Huszonegy évvel később Borbély már a Fradi edzőjeként tér vissza a Celtic otthonába.

Szalay Attila
2026. 09. 17. 8:10
A Fradi edzője, Borbély Balázs huszonegy év után tér vissza a Celtic otthonába, pontosan tudja, milyen a glasgow-i katlan Forrás: Fradi.hu
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– Drámai fordulatokkal teli út volt, senki sem számított rá, hogy eljutunk a csoportkörig – mondta Borbély, aki öt meccen két gólt is szerzett a BL-csoportkörben, ahol a Porto és a másik skót óriás, a Rangers ellen volt eredményes.

Huszonegy év után most ismét a Celtic vár rá Glasgow-ban, ám ezúttal már a Fradi vezetőedzőjeként az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában ma este 21 órakor.

 

Borbély BalázsFradiCeltic FC

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