A Fradi robbanthatja szét a mély válságba került Celticet

Viharos napokon van túl a Celtic

A Skót Ligakupában alaposan elvert Celticnél nem múlt el nyomtalanul a vasárnapi vereség hatása. Igaz, hogy a Ligakupa arrafelé sem a legjelentősebb sorozat, de amikor a Celtic a Rangers ellen játszik, szinte teljesen mindegy, milyen sorozatban teszik ezt meg. Ha pedig a Rangers 3-0-ra legyőzi a nagy riválist, azt nem lehet félvállról venni.

A The Scottish Sun szerint a Celtic edzője, Martin O'Neill a vereség után azt a kérdést tette fel a játékosainak, hogy valóban a Rangers győzte-e le őket, vagy saját magukat verték meg. A Celtic menedzsere azt hangsúlyozta, hogy a játékosoknak munkával, elszántsággal és megfelelő hozzáállással kell bizonyítaniuk. O'Neill szerint a vereségnek „fájnia” kell a futballistáknak, és ennek a pályán is látszania kell a Ferencváros ellen.

Martin O'Neill, a Celtic edzője - Fotó: EXPA/ REINHARD EISENBAUER / APA-Images

A Celtic Quick News ugyancsak arról számolt be, hogy O'Neill a Fradi ellen keménységet követel a játékosoktól. A portál szerint a Celtic vezetőedzőjének a Fradi elleni mérkőzés arra is lehetőség, hogy csapata választ adjon arra, hogy a Rangers elleni játék csak a véletlen műve volt.

A skót csapat edzője egyébként egyáltalán nem gondolja azt, hogy a Fradi könnyű ellenfél lenne az Európa-liga alapszakaszának nyitányán.

Egyáltalán nem így látom, nem lesz könnyű a Ferencváros ellen játszani. Az FTC sok nehézséget tud okozni, ezt évek óta bizonyítja az európai színtéren, de megpróbáljuk megoldani.

A 20 éves Colby Donovan a meccs előtt a következőket mondta: „A csütörtöki meccs jó lehetőség, hogy visszatérjünk a helyes útra”

A Celtic egyébként is rettenetes kudarcon van túl a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A skót bajnoknak nem sikerült kiharcolnia a BL főtáblás szereplést, miután a LASK elleni selejtezős párharcban teljesen valószínűtlen módon estek ki. Az első meccsen, hazai pályán 3-0-ra nyertek az osztrák bajnok ellen.

A visszavágón is vezettek 1-0-ra, így összesítésben már négy gól volt az előnyük.

Majd a Linz fordított és kiejtette a Celticet. A skótok így az Európa-ligában folytathatják, amelyről a klub korábbi kapitánya, Scott Brown azt mondja: a jelenlegi Celtic számára talán megfelelőbb sorozat lehet, mint a Bajnokok Ligája.