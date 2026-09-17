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A Fradi robbanthatja szét a mély válságba került Celticet

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A skót sajtó szerint óriási a feszültség a Ferencváros csütörtöki ellenfelénél, a Celtic Glasgow csapatánál azok után, hogy a Skót Ligakupa negyeddöntőjében a városi és örök rivális Glasgow Rangers 3-0-ra legyőzte a Celticet. A puskaporos hangulatban készülő Celtic ellen csütörtökön 21 órától lép pályára az Európa-ligában – annak a selejtezőjében – idén még veretlen Fradi. Borbély Balázs edző bátor játékot vár csapatától.

Lantos Gábor
2026. 09. 17. 5:20
Jó lenne, a csütörtök este a Fradi nevetne a végén Glasgowban Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Viharos napokon van túl a Celtic

A Skót Ligakupában alaposan elvert Celticnél nem múlt el nyomtalanul a vasárnapi vereség hatása. Igaz, hogy a Ligakupa arrafelé sem a legjelentősebb sorozat, de amikor a Celtic a Rangers ellen játszik, szinte teljesen mindegy, milyen sorozatban teszik ezt meg. Ha pedig a Rangers 3-0-ra legyőzi a nagy riválist, azt nem lehet félvállról venni.

A The Scottish Sun szerint a Celtic edzője, Martin O'Neill a vereség után azt a kérdést tette fel a játékosainak, hogy valóban a Rangers győzte-e le őket, vagy saját magukat verték meg. A Celtic menedzsere azt hangsúlyozta, hogy a játékosoknak munkával, elszántsággal és megfelelő hozzáállással kell bizonyítaniuk. O'Neill szerint a vereségnek „fájnia” kell a futballistáknak, és ennek a pályán is látszania kell a Ferencváros ellen. 

ABD0089_20260825 - The second leg of the play-off round of qualification for the UEFA Champions League between LASK and Celtic Glasgow on Tuesday, 25 August 2026, in Linz, Austria. Headcoach Martin O'Neill (Celtic Glasgow) (Photo by EXPA/ REINHARD EISENBAUER / APA-Images via AFP)
Martin O'Neill, a Celtic edzője - Fotó: EXPA/ REINHARD EISENBAUER / APA-Images

A Celtic Quick News ugyancsak arról számolt be, hogy O'Neill a Fradi ellen keménységet követel a játékosoktól. A portál szerint a Celtic vezetőedzőjének a Fradi elleni mérkőzés arra is lehetőség, hogy csapata választ adjon arra, hogy a Rangers elleni játék csak a véletlen műve volt.

A skót csapat edzője egyébként egyáltalán nem gondolja azt, hogy a Fradi könnyű ellenfél lenne az Európa-liga alapszakaszának nyitányán.

Egyáltalán nem így látom, nem lesz könnyű a Ferencváros ellen játszani. Az FTC sok nehézséget tud okozni, ezt évek óta bizonyítja az európai színtéren, de megpróbáljuk megoldani.

A 20 éves Colby Donovan a meccs előtt a következőket mondta: „A csütörtöki meccs jó lehetőség, hogy visszatérjünk a helyes útra”

A Celtic egyébként is rettenetes kudarcon van túl a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A skót bajnoknak nem sikerült kiharcolnia a BL főtáblás szereplést, miután a LASK elleni selejtezős párharcban teljesen valószínűtlen módon estek ki. Az első meccsen, hazai pályán 3-0-ra nyertek az osztrák bajnok ellen. 

A visszavágón is vezettek 1-0-ra, így összesítésben már négy gól volt az előnyük.

Majd a Linz fordított és kiejtette a Celticet. A skótok így az Európa-ligában folytathatják, amelyről a klub korábbi kapitánya, Scott Brown azt mondja: a jelenlegi Celtic számára talán megfelelőbb sorozat lehet, mint a Bajnokok Ligája.

A skótok számára érdekes lehet, hogy miközben a Celtic vasárnap 3–0-ra kikapott az Rangerstől, a Ferencváros ugyanezen a hétvégén hét gólt szerzett. A magyar bajnok a harmadosztályú DEAC otthonában nyert 7–0-ra, így magabiztos győzelemmel hangolt a glasgow-i fellépésre. A mérkőzésről a nemzetközi előzetesek is kiemelik a két csapat egészen eltérő hétvégi eredményét: a Celtic 0-3-at, a Fradi 7-0-t játszott. A Celtic számára azonban nem feltétlenül az eredmények összehasonlítása a legfontosabb, ennek nem is lenne sok értelme. A skót klubnak mindössze néhány napja volt arra, hogy feldolgozza a Rangers elleni vereséget. Csütörtökön este kiderül, hogy mindez mennyire sikerült.

 

FradiUEFA Európa-LigaCeltic Glasgow

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