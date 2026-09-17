Rendkívüli

Szenzációs veszprémi győzelem a férfikézilabda Bajnokok Ligájában

Egy angol falu inkább kilépne az Egyesült Királyságból, minthogy 100 fős migránsszállót nyissanak náluk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy angol falu, Piddington lakói a britektől való függetlenség mellett szavaztak egy szimbolikus népszavazáson, miután a kormány egy egykori katonai bázison tervez elhelyezni több mint 1000 migránst. A falu lakói kimondták véleményüket a belügyminisztérium javaslatáról, és nem kérnek a migránsokból. Piddington véleménye azonban láthatóan kevéssé érdekli a kormányzatot.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 17. 5:30
Piddington Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kulturális miniszter a BBC Breakfastnek azt nyilatkozta, hogy a kormány nem fogja újra megvizsgálni a migránsok lakhatásáról szóló javaslatot.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter szerint ugyanakkor a szavazásnak ébresztőnek kell lennie a kormány számára. Philp, aki a hét elején látogatta meg a falut, azt mondta, hogy a szavazással a lakók az egész ország nevében üzenetet küldenek.

Az egész országnak elege van abból, hogy illegális bevándorlók léphetnek be az országba, és elszállásolják őket, legyen szó szállodákról, lakásokról vagy katonai létesítményekről 

– tette hozzá.

Borítókép: Tábla Piddingtonban (Fotó: AFP)

migrációEgyesült Királyságszavazás

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekterror háza

Azért is megyünk!

Bayer Zsolt avatarja

Annyira berezeltek, hogy a tüntetésünk puszta hírére újra kinyitják a Terror Házát!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.