Egy angol falu inkább kilépne az Egyesült Királyságból, minthogy 100 fős migránsszállót nyissanak náluk

A kulturális miniszter a BBC Breakfastnek azt nyilatkozta, hogy a kormány nem fogja újra megvizsgálni a migránsok lakhatásáról szóló javaslatot.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter szerint ugyanakkor a szavazásnak ébresztőnek kell lennie a kormány számára. Philp, aki a hét elején látogatta meg a falut, azt mondta, hogy a szavazással a lakók az egész ország nevében üzenetet küldenek.

Az egész országnak elege van abból, hogy illegális bevándorlók léphetnek be az országba, és elszállásolják őket, legyen szó szállodákról, lakásokról vagy katonai létesítményekről

– tette hozzá.

Borítókép: Tábla Piddingtonban (Fotó: AFP)