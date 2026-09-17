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A szovjetek gurigáztak, a magyar rádiós üvöltve közvetítette a fantomgólokat

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Napra pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. szeptember 17-én a Rába ETO csapata 4-2-re győzött a szovjet Dinamo Minszk otthonában a labdarúgó UEFA Kupa első fordulójának első mérkőzésén. Ezt a győzelmet senki sem várta, mert a Rába ETO három évvel korábban nagyon csúnya verést kapott a minszki csapattól. A váratlan magyar diadalnál csak egy valami volt meghökkentőbb: a Magyar Rádió Minszkbe kiküldött riporterének, Molnár Dánielnek a produkciója.

Lantos Gábor
2026. 09. 17. 5:00
A boldog ETO játékosok a Dinamo Minszk legyőzése után Forrás: arcanum.hu
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Párhuzamos meccsközvetítés, rosszkor estek a győri gólok

Minszkben magyar idő szerint 17 órakor kezdődött el a csata, míg Budapesten, a Vasas Fáy utcai sporttelepén 18 órakor indult útjára a labda a Vasas–Velezs Mosztar KEK-mérkőzésen. A miniszki mérkőzésről a Magyar Televízió nem adott élő közvetítést. A két kezdési időpont az jelentette, hogy a minszki összecsapás második félideje párhuzamosan zajlott a Vasas meccsének első félidejével. Éppen ezért – kézenfekvő módon – a Petőfi rádióban mindkét összecsapásról hallható volt a közvetítés.

A meccs:

Labdarúgó UEFA Kupa, 1983-84, 1. forduló, 1. mérkőzés: Dinamo Minszk (szovjet) – Rába ETO 2-4 (1-2)
Minszk, 30 ezer néző. Vezette: Doncsev (bolgár)

Dinamo Minszk: Zsekju - Borovszkij, Rumyenyin, Krisztyin, Truhan - Zigmantovics, Dozmorov, Metlickij (Derkacs, 68. p.) - Kondratyev, Janusevszkij, Szokol.
Rába ETO: Ulbert - Csonka, Hlagyvik, Horváth, Preszeller - Szabó, Kiss, Rubold (Somogyi, 83. p.) - Handel (Turbék, 52.p.), Szentes, Hajszán.

Gólszerző: Hajszán (18.), Szabó (44.), Szentes (62.), Szabó (80.), illetve Zigmantovics (45.), Kondratyev (50.).

Amikor a rádióadás megkezdődött a Győr csapata 2-1-re vezetett Minszkben. A 62. percben Szentes, a 80. percben Szabó lőtt még egy-egy győri gólt. Molnár Dániel óriási pechére azonban abban a pillanatban, amikor ezek a találatok megszülettek, nem nála volt a szó, hanem a Fáy utcai stadionból közvetítő Deák Horváth Péternél. 

Mindez annyira elkeserítette Molnárt, hogy utólag leközvetítette a két győri találatot. A rá jellemző hatalmas átéléssel és lelkesedéssel, a potmétereket kiakasztó üvöltéssel.

Mivel a minszki mérkőzést idehaza senki sem látta, ezt csínyt nyugodtan megtehette, mert a Magyar Rádió hallgatóinak fogalmuk sem lehetett arról, hogy a két győri gól percekkel korábban esett. Mit látott ebből a minszki stadionban ülő több ezer szovjet drukker? Azt, hogy miközben a pályán semmi sem történt, a két csapat játékosai a kezdőkör környékén játszadoztak, addig egy jól megtermett szakállas magyar ember, fejhallgatóval a fején éktelen üvöltések közepette interpretált két olyan gólt, ami nem akkor esett. 

Rába ETO
Molnár Dániel, aki utólag közvetítette le a győri gólokat Minszkből - Fotó: Hámori Szabolcs (MTI)

Mindez csak jóval később derült ki a szakma számára – mert a rádióhallgató közönség erről a kis csínyről sosem értesült. Akárhányszor idéztük fel a rádiós berkekben ezt a történetet, mindig könnyesre nevettük magunkat rajta. Molnár Dániel soha nem csinált titkot ebből a kegyes csalásból. Azt mondta, hogy akkor már olyan ritka volt egy-egy nagy magyar kupasiker, hogy szeretett volna egy kis extra örömöt szerezni az őt hallgató sokaságnak. 

Arról nem tehetett, hogy a két győri gól megszületésének pillanatában nem volt nála a szó, de ez neki annyiból mindenképpen könnyebbséget jelentett, hogy az utólag közvetített találatoknál a magyar góllövőket biztosan eltalálta.

A győriek váratlan, 4-2-es diadala nagy feltűnést keltett, s az UEFA Kupa első fordulójának egyik legváratlanabb eredményét hozta el. A két hét múlva esedékes visszavágón a szovjetek 1-0-ra nyertek Győrben, de ez nem volt nekik elég a továbbjutáshoz. A Rába ETO az UEFA Kupa második körébe került, de ott már nem termett számukra babér, mert az olasz Torino ellen semmi esélyük nem volt azok után, hogy az első mérkőzésen idegenben 4-0-ra kikaptak.

 

UEFA KupaRába ETODinamo Minszk

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