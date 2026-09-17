A szovjetek gurigáztak, a magyar rádiós üvöltve közvetítette a fantomgólokat

Párhuzamos meccsközvetítés, rosszkor estek a győri gólok

Minszkben magyar idő szerint 17 órakor kezdődött el a csata, míg Budapesten, a Vasas Fáy utcai sporttelepén 18 órakor indult útjára a labda a Vasas–Velezs Mosztar KEK-mérkőzésen. A miniszki mérkőzésről a Magyar Televízió nem adott élő közvetítést. A két kezdési időpont az jelentette, hogy a minszki összecsapás második félideje párhuzamosan zajlott a Vasas meccsének első félidejével. Éppen ezért – kézenfekvő módon – a Petőfi rádióban mindkét összecsapásról hallható volt a közvetítés.

A meccs: Labdarúgó UEFA Kupa, 1983-84, 1. forduló, 1. mérkőzés: Dinamo Minszk (szovjet) – Rába ETO 2-4 (1-2)

Minszk, 30 ezer néző. Vezette: Doncsev (bolgár) Dinamo Minszk: Zsekju - Borovszkij, Rumyenyin, Krisztyin, Truhan - Zigmantovics, Dozmorov, Metlickij (Derkacs, 68. p.) - Kondratyev, Janusevszkij, Szokol.

Rába ETO: Ulbert - Csonka, Hlagyvik, Horváth, Preszeller - Szabó, Kiss, Rubold (Somogyi, 83. p.) - Handel (Turbék, 52.p.), Szentes, Hajszán. Gólszerző: Hajszán (18.), Szabó (44.), Szentes (62.), Szabó (80.), illetve Zigmantovics (45.), Kondratyev (50.).

Amikor a rádióadás megkezdődött a Győr csapata 2-1-re vezetett Minszkben. A 62. percben Szentes, a 80. percben Szabó lőtt még egy-egy győri gólt. Molnár Dániel óriási pechére azonban abban a pillanatban, amikor ezek a találatok megszülettek, nem nála volt a szó, hanem a Fáy utcai stadionból közvetítő Deák Horváth Péternél.

Mindez annyira elkeserítette Molnárt, hogy utólag leközvetítette a két győri találatot. A rá jellemző hatalmas átéléssel és lelkesedéssel, a potmétereket kiakasztó üvöltéssel.

Mivel a minszki mérkőzést idehaza senki sem látta, ezt csínyt nyugodtan megtehette, mert a Magyar Rádió hallgatóinak fogalmuk sem lehetett arról, hogy a két győri gól percekkel korábban esett. Mit látott ebből a minszki stadionban ülő több ezer szovjet drukker? Azt, hogy miközben a pályán semmi sem történt, a két csapat játékosai a kezdőkör környékén játszadoztak, addig egy jól megtermett szakállas magyar ember, fejhallgatóval a fején éktelen üvöltések közepette interpretált két olyan gólt, ami nem akkor esett.