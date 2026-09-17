Újságnyomtatással bővítette tevékenységét a Tisza-frakció

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A Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja több mint 37 millió forint értékben rendelt meg egy újabb lapszámot a Tiszta Hang című kiadványból. A megrendelés külön érdekessége, hogy a munkát elnyerő Tomex Group Kft. néhány héttel korábban vette fel tevékenységi körei közé a nyomdai előkészítést és az egyéb sokszorosítást.

Gábor Márton
2026. 09. 17. 5:05
Országgyűlés Bujdosó Andrea Hatlaczki Balázs
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A cég 2023-ban nevet is változtatott: az eredetileg Tomex Orvostechnika Kft. néven létrehozott társaság 2023 októberétől Tomex Group Kft. néven működik.

 

Hárommillió példányban terítették a Tisza kiadványát

A Tiszta Hang tízedik száma nem kis példányszámban készült. A Tomex teljesítésigazolásai alapján több százezer példányt szántak egyebek mellett Budapestre és Pest vármegyébe, de jelentős mennyiségek kerültek Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Csongrád-Csanád és más vármegyék területére is.

A dokumentumokból például az látható, hogy 

622 193 példányt Budapestre, 378 076-ot Pest vármegyébe, 191 573-at Borsod-Abaúj-Zemplénbe, 162 296-ot Bács-Kiskunba, 153 968-at Szabolcs-Szatmár-Beregbe, míg 144 655-öt Győr-Moson-Sopronba osztottak. A teljes megrendelt mennyiség 3,1 millió példány volt.

A kiadvány szállítása sem egyetlen útvonalon történt. A különböző fuvarmegrendelések között szerepel Miskolc, Nyíregyháza, Békéscsaba, Kecskemét, Székesfehérvár, Ajka, Zalaegerszeg, Debrecen, Hatvan, Pásztó, Eger, Siófok, Pécs, Esztergom, Komárom és Nyitra is.

 

Közpénzből adja ki a Tisza a pártlapját?

Az Országgyűlés Hivatalától és a Tisza-frakciótól kikért adatok szerint a tizedik lapszám kiadását az indokolta, hogy időközben megalakult a Tisza-frakció, amely beszámolót kívánt adni a parlamenti munkájáról és politikai eredményeiről. Az adatigénylésre adott válasz szerint a frakció jelenleg nem tervezi a Tiszta Hang további kiadását. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy milyen dokumentumok alapján született meg a kiadvány kiadásáról szóló döntés, a Tisza-frakció azt közölte:

A döntés nem tartozik az Infotv. hatálya alá.

A frakció azt is közölte, hogy a Tiszta Hang tízedik számának grafikai szerkesztésére és terjesztésére nem kötött külön szerződést sem az Országgyűlés Hivatala, sem a Tisza-frakció. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok ugyanakkor több külön szállítási megrendelést és teljesítésigazolást tartalmaznak.

Mint ismert, augusztusban immár közpénzből terjesztettek a tiszás pártlapban propagandát. A Tiszta Hang legújabb számának, az impresszumában az szerepel,

Kiadja: Országgyűlés Hivatala (TISZA-frakció).

Felelős kiadóként sem Tóth Péter egykori kampányfőnök van feltüntetve, hanem Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Az egyértelműség kedvéért a címlapon is látható egy piros kiemelés, amelyen az áll: „Frakció kiadás”. A Tiszta Hang áprilisi kampányszámát és az azt megelőző nyolc lapszámot még a Tisza Párt adta ki. Az új kiadásnál azonban már a parlamenti frakció vette át ezt a szerepet, ami egyúttal a finanszírozás megváltozását is jelezte. 

Magyar Péter a kampányban, ellenzékben még arról beszélt, hogy teljesen megszüntetik a pártok állami támogatását, miután megnyerték a választást, mégis felvették a nekik járó 887 millió forint állami támogatást. 

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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