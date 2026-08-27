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„Gyújtósnak jó lesz majd gáz helyett” – kitört a balhé a Tiszta Hang miatt, a választók nem kérnek Magyar Péterék lapjából

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A kezdeti lelkesedés után egyre gyorsabban fogy a türelem Magyar Péter kormánya körül. Miközben a Tisza Párt képviselői büszkén jelentették be pártlapjuk, a Tiszta Hang legújabb, közpénzből készült számának terjesztését, a közösségi oldalaikat valóságos kommentlavina árasztotta el. Az embereknek a pózolós fotók és a közpénzből nyomtatott újságok helyett konkrét válaszok kellenek a téli gázárakra, az üzemanyaghiányra és az elmaradt jóléti ígéretekre.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 27. 5:35
Fotó: Havran Zoltán
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Magyar Péter és a Tisza-kormány kezdi elveszíteni az irányítást?

Az utóbbi hetekben egyre inkább látszik, hogy 3-4 hónapnyi kormányzás után egyre többen ábrándulnak ki a Tisza Pártból. Magyar Péter vezetésével a Tisza-kormány a korábbi jóléti ígéretek betartása helyett ha nem éppen azzal van elfoglalva, hogy bosszút álljon a Fidesz-kormányok szereplőin, akkor a mindenféle mutyikat igyekszik kimagyarázni a saját tábora előtt. Nem is csoda, hogy akárhányszor megszólal valamelyik képviselő a közösségi médiában, azonnal rázúdul a népharag és a szembesítés. 

Így volt ez akkor is, amikor egy büszke összegzésben sorolták fel a Tisza-kormány első 100 napjának legfőbb intézkedéseit. A követők többségénél azonnal kiverte a biztosítékot a Nemzeti Hitvallás eltörlése, Sulyok Tamás eltávolítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás: a kommentelők szerint a felsorolt eredmények valójában a nemzeti önrendelkezés feladását és nettó szégyent jelentenek. 

Ugyanez történik, amikor egyre többeknek tűnik fel, hogy a tiszás politikusok heti 4-5 pózolós fotóval keresik meg a hatalmas fizetésüket, a valóság és a kemény munka helyett egyelőre csak a gombok nyomogatása megy a parlamenti üléseken.

Az emberek a kormány tagjait is rendszeresen számonkérik, mert szerintük a Tisza-kormány már az első problémát is képtelen volt kezelni, ami az útjába került az aszályos időszakban.

 

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