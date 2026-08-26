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Augusztus 20-i mutyi: röhejes magyarázkodásba bonyolódott Radnai Márk, nem kímélték a kommentelők

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Rövid posztban magyarázkodik Radnai Márk a Facebook-oldalán az augusztus 20-i rendezvények szervezése kapcsán felmerült mutyi ügyében. Azt állítja, nem olvasta az emaileket, amelyeket másolatban ő is megkapott. A legfontosabb kérdésre azonban egyáltalán nem válaszolt, továbbra sem tudni, hogy miként kaphatott információkat három héttel a közbeszerzés kiírása előtt a későbbi nyerte cég.

Gidró Kriszta
2026. 08. 26. 15:58
Fotó: Máté Krisztián
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Arra pedig szintén többen felhívják a figyelmet, hogy Magyar Péter jobbkeze a legfontosabb kérdésre egyáltalán nem adott választ, miszerint hogyan tudhatott a későbbi nyertes cég részleteket a augusztus 20-i rendezvényről hetekkel korábban, mint ahogyan a közbeszerzésre egyáltalán meghívták.

 
 

Volt olyan hozzászóló, aki nem titkolta: ez az ügy eddig komoly bizalomvesztt okozott nála. Más felemlegette a Magyar Péter és Radnai Márk szokását arról, hogy a posztjaikhoz saját magukról tesznek fel fotót, amelynek bejegyzések tartalmához semmi köze nincsen.

 
 

Időközben kiderült, hogy a Belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban.

 

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