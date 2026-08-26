Most bezzeg hallgatnak a korrupcióérzékeny NGO-k, pedig egyik sem tartja jónak az állami adománykérést

A Tűzfalcsoport a marylandi etikai bizottság álláspontját még szigorúbbnak mutatja be. Eszerint a választott tisztségviselőknek tartózkodniuk kell a közvetlen adománykéréstől, különösen azok esetében, akik a hatáskörük alá tartoznak. A szerzők mindezek alapján úgy értékelik, hogy ahhoz képest, hogy a magyar miniszterelnök egy sajtótájékoztatón név szerint megnevezte, kitől vár felajánlást, a megoldás legalábbis szokatlannak tekinthető. A Tűzfalcsoport ezt különösen az előzmények miatt tartja figyelemre méltónak.

Magyar Péter Paks kapcsán bírálta azokat a cégeket, amelyek nem adományoztak elég gyosan Fotó: Denes Martonfai

A cikk felidézi, hogy Paks kapcsán a miniszterelnök név szerint méltatta a Strabag gyors reagálását, miközben a szerzők szerint bírálta azokat a magyar vállalkozókat, akik nem hasonló módon jártak el. A cikk ezt követően Magyar Péternek a Notre-Dame felújítására tett utalásával foglalkozik. A Tűzfalcsoport szerint éppen ez a példa mutatja meg, hogy a franciaországi megoldás lényegesen eltért attól, amit a szerzők szerint a magyar kormányfő javasolt.

Mint írják, Párizs legendás székesegyháza 2019-ben súlyosan megrongálódott egy tűzvészben. A Tűzfalcsoport hangsúlyozza, hogy ebben az esetben egy világörökségi jelentőségű műemléket ért váratlan katasztrófa, nem pedig egy évente megrendezett eseményről vagy egy évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségről volt szó.

Franciaországban más volt a helyzet

A cikk szerint Franciaország a történtekre egy különleges nemzeti gyűjtéssel reagált, amelynek szabályait törvényben rögzítették. A jogszabály meghatározta, hogy az összegyűjtött pénzek kizárólag a katedrális megőrzésére és helyreállítására fordíthatók, azt is rögzítette, hogy mely szervezetek gyűjthetik az adományokat, valamint előírta, hogy a befolyt összegeket az államhoz, illetve a helyreállítást irányító közintézményhez kell továbbítani.

A Tűzfalcsoport azt írta, ennek köszönhetően egyértelmű volt a pénzek felhasználásának célja és útja, így nem merült fel az a kérdés, hogy az adományok milyen más, politikai vagy üzleti érdekeltségekhez kapcsolódó szereplőkhöz kerülhetnek.

A szerzők összegzése szerint tehát a Notre-Dame esetében egy rendkívüli katasztrófát követően létrehozott, törvényben szabályozott, célhoz kötött és elszámoltatható nemzeti gyűjtésről volt szó. A Tűzfalcsoport azt is kiemeli, hogy Emmanuel Macron nem nyilvánosan bírálta vagy támadta azokat, akik valamilyen okból nem csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A Tűzfalcsoport végül hozzáteszi: Magyar Péter motivációját bizonyos szempontból érthetőnek tartja. A szerzők szerint a miniszterelnök számára fontos lehet a népszerűség, miközben politikai szerepfelfogásához hozzátartozik, hogy másokat is ösztönözzön vagy utasítson. A cikk azonban azt kérdezi: ha korábban ennyire hangsúlyos volt a korrupciós kockázatokra érzékeny civil szervezetek szerepe, akkor miért nem hallani most hasonló tiltakozásokat a külföldről is támogatott, „korrupcióérzékeny” NGO-k részéről.