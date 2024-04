Notre-Dame a tűz markában: öt éve történt a tragédia

A párizsi Notre-Dame-székesegyház leégésének látványa 2019. április 15-én nemcsak a párizsiakat, a franciákat, de az egész világot megrendítette. A kereszténység egyik legnagyobb jelképe súlyosan megrongálódott: a csúcsa ledőlt, a teteje beomlott. A tragédia a nagyhéten történt. Hatalmas szerencse, hogy a gótikus székesegyházat sikerült megóvni a teljes pusztulástól. A hatóságok beszámolója szerint a tüzet feltehetően rövidzárlat okozta. Körülbelül négyszáz tűzoltó folytatott heroikus küzdelmet azért, hogy a lángra kapott korai gótikus építészeti remek ne váljon teljesen menthetetlenné. A francia főváros jelképének megmentéséért a hatóságok mindent megtettek, de az újjáépítés, a rekonstrukció így is éveket vett igénybe.

Zajlik Párizsban a Notre-Dame rekonstrukciója. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

A Notre-Dame

A világ egyik leghíresebb templomának története egészen az 1100-as évekbe nyúlik vissza. 1163-ban kezdték meg az építését, majd 1345-ben nyitották meg a párizsi főegyházmegye székesegyházát. Alapkövét III. Sándor pápa fektette le. A turisták által is előszeretettel látogatott helyszín restaurálása hatalmas feladat volt a szakembereknek. Különleges üvegablakok készítése, aprólékos munkafázisok nehezítették a feladatot.

Újranyitják a gótikus templomot

2024 decemberében mindössze a székesegyház egy részét fogják átadni, a tűzvész utáni helyreállítási munkálatok még hosszú éveket vehetnek igénybe.

Nem sokon múlott, hogy nem pusztult el teljesen 2019. április 15-én a világ egyik legismertebb épülete. A párizsi tűzoltók előrelátása és bátorsága mentette meg a Notre-Dame-székesegyházat a teljes megsemmisüléstől. Miután a tűzoltók belátták, hogy a nyolcszáz éves, fából készült, hatalmas lángokkal égő tetőszerkezetet nem tudják eloltani, a két harangtorony megóvására összpontosítottak

– írtuk egy korábbi cikkünkben.

A két torony megmenekült, de a több száz éves Notre-Dame így is súlyos veszteségeket szenvedett el.

A katasztrófa idején Párizs utcáira embertömegek vonultak, valamennyi híradás beszámolt a történésekről.

December 8-án újranyit Párizs leghíresebb székesegyháza. Fotó: AFP/Anadolu/Esra Taskin

Emmanuel Macron intézkedései

Az újjáépítési folyamat kezdeti lépéseinél, az első napokban Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke kitűzött egy ötéves helyreállítási időt, amiben feltehetően a közelgő olimpiának is szerepe volt. A felújítás az eredeti tervek alapján kezdődött meg: a francia nemzeti örökség és építészeti bizottság 2021 végén jóváhagyta a Notre-Dame belső tereire vonatkozó felújítási terveket. Érdekesség, hogy a francia gótikus építészet remeke – melyet a szobrászat és az üvegművesség is gazdagon díszít – adott otthont Napóleon császárrá koronázásának is.

Koporsók a Notre-Dame-székesegyházban

2022 tavaszán régészek is csatlakoztak a munkához, hiszen titokzatos tárgyakat is találtak a rekonstrukcióban részt vevő szakemberek. Két ólomszarkofágra bukkantak, egyikről azonban hiányzott az azonosítást megkönnyítő névtábla. A másikon szereplő adatok szerint az 1710. december 24-én elhunyt De la Porte kanonokot temették a templomba, aki vagyonát a Notre-Dame fejlesztésére fordította.

A Notre-Dame belső állapotait mutató fotó 2019. április 16-án, közvetlenül a tűzvész után készült. Fotó: AFP/Ludovic Marin

Az újranyitás 2024. december 8-án várható. A jelenlegi tervek szerint a következő években a templom környékét is fokozatosan felújítják majd.