Frontális egyházellenes támadást indított a Tisza, Btk.-val fenyegetnek papokat

A képviselő posztjával kapcsolatban küldtünk kérdéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnak. Tarr Zoltán tárcájához tartoznak az egyházügyek is. Ha érkezik válasz, közzétesszük.
Képünk illusztráció (Fotó: Németh András Péter)
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