Beérett a bosszúpolitika: már egy román EP-képviselőnek is szemet szúrt, hogy Magyar Péterék mostohagyerekként bánnak az erdélyi szervezetekkel

Tarr Zoltán kulturális miniszter júliusban járt Erdélyben, ahol arról beszélt, hogy a támogatási rendszer a jövőben átlátható lesz. Az előző évek támogatásait meg fogják vizsgálni, az esetleges visszaélések esetében pedig meg fogják tenni a szükséges jogi lépéseket is – írja a Maszol erdélyi magyar hírportál.

„Megerősítettem, hogy a TISZA-kormány ragaszkodik a határon túli magyar közösség önrendelkezési jogának biztosításához és nem kíván beleszólni működésükbe, belső életükbe. Felülvizsgáljuk az Orbán kormányok által adott támogatások felhasználását, a döntéshozási és elszámolási folyamatokat. A magyar közpénz felhasználása csak átláthatóan történhet” – fogalmazott.

Nicu Stefanuta ennek ellenére más jelzéseket kapott, több erdélyi magyar szervezet függesztette fel programjait finanszírozási nehézségek miatt

– derült ki közleményéből.

Magyar Péter bosszúja?

Mint ismert, Erdélyben idén elmaradt a Tisza Párthoz köthető Közösségi Párbeszéd Tábor, ugyanis a tavalyi kudarc után az idei rendezvényt lefújták. Az ellen-Tusványos iránt egy éve rendkívül alacsony volt az érdeklődés, a megnyitón és Magyar Péter előadásán is csak lézengtek a résztvevők.

A szervezők a döntést most azzal magyarázták, hogy a szervezés során egyre nehezebb akadályokkal kellett szembenézniük. Többek között a helyszín körül kialakult konfliktusokat, az egymást érő politikai feszültségeket, a térség közéletét megrázó ügyeket, a támogatások elmaradását, valamint nyomásgyakorlást és megfélemlítést emlegettek.

Egyébként a tábor már tavaly totális kudarc volt, mivel a megnyitó alig húsz főt vonzott, de később Magyar Péter előadásán is alig lézengtek a résztvevők. Így könnyen lehet, hogy

valójában a gyér érdeklődés miatt mondták le az idei összejövetelt.

Emlékezetes, Magyar Péter egyébként már jóval a tavalyi – még megrendezett – tábor előtt belerúgott az erdélyi magyarokba, amikor román földnek nevezte Erdélyt.

Borítókép: Nicu Stefanuta (Forrás: Facebook)