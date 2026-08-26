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EP-képviselőErdélyMagyar Péter

Beérett a bosszúpolitika: már egy román EP-képviselőnek is szemet szúrt, hogy Magyar Péterék mostohagyerekként bánnak az erdélyi szervezetekkel

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Az EP-képviselő szerint több rendezvényt is elhalasztottak vagy felfüggesztettek a bizonytalanságok miatt, miután a Tisza-kormány felülvizsgálata közben az erdélyi szervezetek késedelmekkel is küzdenek a finanszírozás terén. Az erdélyi román EP-képviselő Magyar Péteréket kéri a támogatás folytatására.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 11:01
Nicu Stefanuta (Forrás: Facebook)
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Tarr Zoltán kulturális miniszter júliusban járt Erdélyben, ahol arról beszélt, hogy a támogatási rendszer a jövőben átlátható lesz. Az előző évek támogatásait meg fogják vizsgálni, az esetleges visszaélések esetében pedig meg fogják tenni a szükséges jogi lépéseket is – írja a Maszol erdélyi magyar hírportál. 

„Megerősítettem, hogy a TISZA-kormány ragaszkodik a határon túli magyar közösség önrendelkezési jogának biztosításához és nem kíván beleszólni működésükbe, belső életükbe. Felülvizsgáljuk az Orbán kormányok által adott támogatások felhasználását, a döntéshozási és elszámolási folyamatokat. A magyar közpénz felhasználása csak átláthatóan történhet” – fogalmazott. 

Nicu Stefanuta ennek ellenére más jelzéseket kapott, több erdélyi magyar szervezet függesztette fel programjait finanszírozási nehézségek miatt

– derült ki közleményéből. 

Magyar Péter bosszúja?

Mint ismert, Erdélyben idén elmaradt a Tisza Párthoz köthető Közösségi Párbeszéd Tábor, ugyanis a tavalyi kudarc után az idei rendezvényt lefújták. Az ellen-Tusványos iránt egy éve rendkívül alacsony volt az érdeklődés, a megnyitón és Magyar Péter előadásán is csak lézengtek a résztvevők.

A szervezők a döntést most azzal magyarázták, hogy a szervezés során egyre nehezebb akadályokkal kellett szembenézniük. Többek között a helyszín körül kialakult konfliktusokat, az egymást érő politikai feszültségeket, a térség közéletét megrázó ügyeket, a támogatások elmaradását, valamint nyomásgyakorlást és megfélemlítést emlegettek.

Egyébként a tábor már tavaly totális kudarc volt, mivel a megnyitó alig húsz főt vonzott, de később Magyar Péter előadásán is alig lézengtek a résztvevők. Így könnyen lehet, hogy 

valójában a gyér érdeklődés miatt mondták le az idei összejövetelt.

Emlékezetes, Magyar Péter egyébként már jóval a tavalyi – még megrendezett – tábor előtt belerúgott az erdélyi magyarokba, amikor román földnek nevezte Erdélyt.

Borítókép: Nicu Stefanuta (Forrás: Facebook)

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