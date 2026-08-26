Iskolakezdési megszorítás: 33 milliárd forintot húz ki a Tisza-kormány a pedagógusok zsebéből

Az illetékes minisztérium 2025. őszén kikérte a tanárok véleményét a rendszerről. A kérdőívet több mint 15 ezer pedagógus töltötte ki.

A felmérés egyik központi kérdése arra irányult, mennyire ösztönzi a pedagógusokat, ha rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról.

A válaszadók 72 százaléka közepesen vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy a folyamatos visszajelzés segíti szakmai fejlődésüket. Ez a tárca szerint arra utal, hogy a tanárok túlnyomó többsége fontosnak tartja a strukturált és következetes értékelési gyakorlatot.

A 2024/2025-ös tanév elején minden pedagógusnak egyéni teljesítménycélokat határoztak meg az iskolaigazgatók. A tanárok 64 százaléka ezeket teljes mértékben korrektnek ítélte meg, további 30 százalék pedig elfogadhatónak tartotta. Mindössze 5,5 százalék érezte úgy, hogy a számára kitűzött célok nem voltak elfogadhatók.