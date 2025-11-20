Rendkívüli

A tanárok többsége szerint is működik a teljesítményértékelés

A Belügyminisztérium friss felmérése szerint a tanárok jelentős része ösztönzőnek érzi a rendszeres visszajelzéseket és többségében korrektnek tartja mind az egyéni teljesítménycélokat, mind az év végi értékelést.

2025. 11. 20. 17:43
Fotó: Csaba Hűvösi
Az elmúlt egy hónapban a Belügyminisztérium felmérte a pedagógusok körében a teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat. A kérdőívet minden iskolában dolgozó tanár megkapta, közülük 15 069-en töltötték ki.

A többség szerint ösztönző a folyamatos visszajelzés

A felmérés egyik központi kérdése arra irányult, mennyire ösztönzi a pedagógusokat, ha rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról. 

A válaszadók 72 százaléka közepesen vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy a folyamatos visszajelzés segíti szakmai fejlődésüket. Ez a tárca szerint arra utal, hogy a tanárok túlnyomó többsége fontosnak tartja a strukturált és következetes értékelési gyakorlatot.

Emlékeztettek, a 2024/2025-ös tanév elején minden pedagógusnak egyéni teljesítménycélokat határoztak meg az iskolaigazgatók. A tanárok 64 százaléka ezeket teljes mértékben korrektnek ítélte meg, további 30 százalék pedig elfogadhatónak tartotta. Mindössze 5,5 százalék érezte úgy, hogy a számára kitűzött célok nem voltak elfogadhatók.

Az év végi értékelés során hasonlóan pozitív visszajelzések érkeztek. A pedagógusok 60 százaléka teljes mértékben korrektnek találta az igazgatói értékelést, míg 29 százalék elfogadható mértékben volt elégedett annak eredményével. Elégedetlenséget mindössze a válaszadók 11,7 százaléka jelzett.

A teljesítmény elismerése

A teljesítményértékelési eredmények alapján 2025. szeptember 1-jétől tovább emelkedtek a pedagógusbérek. 

A rendszer célja, hogy erősítse a visszajelzési kultúrát, ösztönözze a folyamatos szakmai fejlődést és teljesítményalapú bérezési struktúrát biztosítson a tanároknak.

A következtetések alapján, összességében a felmérés azt mutatja, hogy a pedagógusok többsége elfogadja és támogatja a teljesítményértékelés rendszerét, mely a jelek szerint kiváló szakmai előrelépési lehetőséget nyújt számukra.


