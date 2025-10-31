Így érzik magukat a magyar pedagógusok az iskolákban

– Kimagasló számú magyar pedagógus elégedett a munkahelyével: a tanárok 93 százaléka szeret az iskolájában dolgozni, ami magasabb az OECD-átlagnál – mondta Szakos Enikő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karán (NKE NITK) működő Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, aki a 2024 tavaszán végzett TALIS (Nemzetközi Tanítás és Tanulás Vizsgálat) eredményeiről számolt be lapunknak.

Az OECD kutatása a pedagógusok és iskolaigazgatók mindennapjait, szakmai helyzetét és fejlődési lehetőségeit vizsgálta, hogy átfogó képet adjon a tanári munka feltételeiről, a szakmai autonómiáról, az együttműködésről és az oktatás jövőjét formáló technoló­giai változásokról. Mint a központvezető tudatta,

a felmérésben azt is megkérdezték a tanároktól, hogy a jelenlegi iskolájukból átmennének-e máshová tanítani, amire csupán tíz százalékuk felelt igennel.

Ez a legalacsonyabb arány a felmérésben részt vevő országok között, az átlag is ennek a duplája – jelezte.

Nem bánták meg

Szakos Enikő hangsúlyozta: az eredményekből látszik, hogy a magyar pedagógusok szeretnek az iskolájukban tanítani. Szintén sokan felelték, hogy ha most kellene pályát választaniuk, akkor ugyanúgy tanárnak tanulnának.

Emellett a magyar pedagógusok négyötöde szerint magas vagy nagyon magas a tanárképzés színvonala, ami az egyik legjobb elégedettségi mutató a vizsgált országok között.

A szakmai tárgyakra és az egyéb kihívásokra jól felkészítette őket a képzésük, az OECD-átlaghoz képest a gyakorlattal való elégedettség, illetve a köznevelési intézményekben tartott órák látogatására adott visszajelzés szintén kiemelkedően pozitív volt, az összes szempont egybevetve is kimagasló értékelést kapott.

– Azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy a vizsgált országokhoz képest jobb az eredményünk, ezért az NKE-n és a „pilot programban” futó egyetemeken is megemelkedtek az óvodában, iskolában töltött gyakorlatok, hogy minden kihívásra felkészüljenek a hallgatók

– vélekedett. A központvezető rámutatott: a felmérés más pontjaiból az látszik, hogy a pedagógusok rendkívül hatékonynak tartják magukat. Önértékelésük szerint jó kérdéseket tudnak feltenni, szükség esetén alternatív magyarázatokat nyújtani, többféle tanítási stratégiát alkalmazni, de az osztálytermi szabályok betartatására is nagyon odafigyelnek, ami annak köszönhető, hogy a viselkedési problémák kezelésére jól felkészítette őket a tanárképzés. Azokban az országokban, ahol a diákok – nyelvi, kulturális – összetétele heterogén, nagyobb problémát okoz a tanórai rend fenntartása, ami a figyelmet és a teljesítményt is negatívan befolyásolja.