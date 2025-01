Nagy bajban van egy egész generáció, szinte mindenki szakember segítségére szorul

Hozzátette, sok család és pedagógus életét könnyítette meg az oviKréta-rendszer bevezetése, valamint az, hogy a hiányzásokat digitálisan is lehet vezetni. Szintén komoly fejlesztés, hogy az Erasmus helyét átvette a Pannónia-program, ahol kiválósági alapon lehet részt venni és vezető külföldi egyetemekre eljutni. Szakos Enikő szerint 2025 a pedagógusok éve lesz, mert olyan trendeket lát, amelyek idén folytatódnak a bérfejlesztések mellett.

Már tapasztalható, hogy a szülők és a pedagógusok megnyugodtak, indulataik csillapodtak, amelynek eredményeként számítani lehet a pedagógusi pálya presztízsének visszaállítására.

A felvételi jelentkezési arányokban is látszódott, hogy az összes jelentkezés 15 százalékát teszi ki a pedagógusi pályára jelentkezők száma. – Bízom abban, hogy az oktatás kulcsfigurái, vagyis a pedagógusok idén a méltó helyükre kerülnek – mondta.

Nagy gond az elmagányosodás

Réti Gergely, az MCC igazgatói megbízottja úgy vélte, hogy a küzdelem és a változás jegyében telt a tavalyi év. A fiatalok szembenéznek az elmagányosodás problémájával, amelynek oka lehet a digitális technika és a Covid, illetve az is, hogy hazánkban a 21 modellváltott egyetem hallgatói nem részesülhettek a mobilitási programokban. Felidézte, Magyarország töltötte be az unió soros elnökségét 2024 második felében, a fő prioritások közül a demográfiai kihívások kezelése volt az egyik. Ezenkívül idén január elsejétől él a munkáshitel, illetve a meglévő család- és ifjúságpolitikai intézkedéseket is sokan igénybe vették. Ő is úgy vélte, hogy időszerűvé vált egy ifjúságpolitikai cselekvési terv megalkotása, továbbá azt várja, hogy helyreáll a világ rendje az Erasmus-kérdésben, ami a fiatalok szocializációjának fontos terepe.

Majdnem mindenki szenved mentális gondoktól

Pető Dorina, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egészségedre programvezetője szerint a helikopter volt a tavalyi évet legjobban leíró szó, mert az emberek felülnézetből vizsgálták, hogy merre tartanak az életben, amit az önazonos útjukat kereső középiskolás fiatalokkal folytatott beszélgetései is alátámasztottak. A programvezető hangsúlyozta, hogy

a Z generáció – az 1995 és 2010 közt születettek csoportja – nehezített helyzetben van, ugyanis 89 százalékkal nagyobb valószínűséggel tapasztalnak mentális egészségi problémákat, ezért felkapott téma lett az erre válaszokat adó pszichológia.

Életükben az egészségvédő programok fontos szerepet töltenek be, ilyen például a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése vagy a heti öt testnevelésóra bevezetése. Meglepő eredményre jutottak, amikor a kilencedikes gimnazista lányok testképének és táplálkozási szokásainak kapcsolatát vizsgálták, ugyanis 46 százalékuk kövérnek tartja magát, miközben valójában csak 17 százalékuk túlsúlyos. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy a torz testkép milyen mentális egészségügyi problémákat tud okozni és hogyan hat vissza a táplálkozásra – mutatott rá.