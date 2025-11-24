Lógnak a SZER-en

„A Fidesz folyton a külföldi beavatkozásról papol – szavalja Instagram-oldalán Jámbor András ellenzéki honatya. – Kíváncsi leszek, fellép-e a Szuverenitásvédelmi Hivatal most, hogy a nemzetközi Szabad Európa Rádió (SZER) trumpista, Orbán-rajongó vezetője egyedüliként a magyar kiadást csukja be. Méghozzá úgy, hogy csütörtök délután közlik ezt a dolgozókkal, és péntek éjfélkor már be is zár a lap! Szolidaritásom minden ott dolgozónak, és részvétem a szabadságszerető magyaroknak!” Sosem volt a szívem csücske ez a csöves külsejű hazudós ember, aki most is csúsztat. Donald Trump elnök még márciusban írta alá azt a rendeletet, amellyel megszünteti a SZER magyar nyelvű kiadását.

Figyu, Jámbor! A budapesti munkatársak már hetekkel ezelőtt azt nyilatkozták: felkészültek a bezárására. Érted? Nem most csütörtökön értesültek a pénteki megszűnésről, bármennyire is jobban tetszene ez a dramaturgia.

Egy másik liberális személyiség, a tévés Veiszer Alinda is megpróbál rácuppanni a SZER-bezárásra. Ő ekképp kesereg: „Szomorú nap ez, mert mától befejezi működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége. A munkájukat becsületesen végző, hatalomtól független újságírók újabb pofont kaptak.” Egyem a lelkét a tájékozatlant alakító Alindának! Szegény „nem tudja”, hogy patronáltjai csupán a valóságtól függetlenek. A SZER – az új SZER – szinte már a berlini fal leomlása óta a nemzeti oldal ellenfeleinek a szekerét tolja. Akárcsak Alinda, aki a G-nap után szinte egyből a „simicskás” Hír TV-hez igazolt, hogy – a ma már DK-s Kálmán Olgával együtt – bolsi csatornát fabrikáljon a nemzeti médiumból.

Jámbor, Veiszer, új SZER – egy brancs.

Borítókép: Jámbor András (Fotó: MTI)