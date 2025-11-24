idezojelek
Tollhegyen

Lógnak a SZER-en

Jámbor, Veiszer, új SZER – egy brancs.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Szabad Európa RádióHír TVJámbor András 2025. 11. 24. 4:58
0

„A Fidesz folyton a külföldi beavatkozásról papol – szavalja Instagram-oldalán Jámbor András ellenzéki honatya. – Kíváncsi leszek, fellép-e a Szuverenitásvédelmi Hivatal most, hogy a nemzetközi Szabad Európa Rádió (SZER) trumpista, Orbán-rajongó vezetője egyedüliként a magyar kiadást csukja be. Méghozzá úgy, hogy csütörtök délután közlik ezt a dolgozókkal, és péntek éjfélkor már be is zár a lap! Szolidaritásom minden ott dolgozónak, és részvétem a szabadságszerető magyaroknak!” Sosem volt a szívem csücske ez a csöves külsejű hazudós ember, aki most is csúsztat. Donald Trump elnök még márciusban írta alá azt a rendeletet, amellyel megszünteti a SZER magyar nyelvű kiadását.

Figyu, Jámbor! A budapesti munkatársak már hetekkel ezelőtt azt nyilatkozták: felkészültek a bezárására. Érted? Nem most csütörtökön értesültek a pénteki megszűnésről, bármennyire is jobban tetszene ez a dramaturgia.  

Egy másik liberális személyiség, a tévés Veiszer Alinda is megpróbál rácuppanni a SZER-bezárásra. Ő ekképp kesereg: „Szomorú nap ez, mert mától befejezi működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége. A munkájukat becsületesen végző, hatalomtól független újságírók újabb pofont kaptak.” Egyem a lelkét a tájékozatlant alakító Alindának! Szegény „nem tudja”, hogy patronáltjai csupán a valóságtól függetlenek. A SZER – az új SZER – szinte már a berlini fal leomlása óta a nemzeti oldal ellenfeleinek a szekerét tolja. Akárcsak Alinda, aki a G-nap után szinte egyből a „simicskás” Hír TV-hez igazolt, hogy – a ma már DK-s Kálmán Olgával együtt – bolsi csatornát fabrikáljon a nemzeti médiumból.

Jámbor, Veiszer,  új SZER – egy brancs.

Borítókép: Jámbor András (Fotó: MTI)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu