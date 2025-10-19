Most ezért jár nagyon jól, aki idegen nyelvet tanulna

– Sikeres átalakítást indítottunk el öt éve: a szakképző intézményeink sokat fejlődtek, illetve a szakmatanulásról alkotott kép sztereotípiáit is szép lassan lebontottuk – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, ma már mindenki láthatja, hogy jó karriert lehet építeni a szakmatanulással, ez többé nem B-terv, hanem hivatás. – Megvalósítottuk, hogy

a technikumokból egyenes úton lehet egyetemre jutni, amelyben komoly fejlődést értünk el, hiszen 2022-höz képest 64 százalékkal több diákot vettek fel a hazai felsőoktatási intézményekbe.

Szeretnénk tovább erősíteni a szakképzés egyes területeit, és fontos célunk, hogy a nemzetközi versenyeken való szereplésünk a jelenleginél is tovább erősödjön – fejezte ki az államtitkár.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Színvonalasabb nyelvtanítás és új ágazati képzőközpontok

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: a szakképzés egyik fontos pillére az idegen nyelv tanulás, amelyre több figyelmet szeretnének fordítani. Most azért nyújtanak ezen a területen jelentős összegű, 8.9 milliárd forintnyi támogatást, hogy emeljék a nyelvoktatás színvonalát a szakképző intézményekben, kialakítva a hozzá szükséges eszközöket és laborokat.

Az ágazati képzőközpontok létrehozásáról elmondta: már egy korábbi pályázat során több szakképzési centrum nyert erre támogatást.

Bebizonyosodott, hogy a centrumok nagyon jó gyakorlatokat alakítottak ki az ágazati képzőközpontoknak köszönhetően, segítik, ösztönzik a gazdasági szereplők és a diákok duális képzésen keresztüli összekapcsolódását.

– Ezt támogatjuk most további forrásokkal. Azok a szakképzési centrumok vehetnek részt a programban, amelyek még nem építették ki az ágazati képzőközpontokat. Jelenleg 18 ilyen centrum van Magyarországon, alapvetően őket biztatjuk, hogy induljanak el és alakítsák ki a központokat, ezáltal tovább erősítve a duális képzést – közölte az államtitkár.

Szerinte ennek a képzési formának – amelyben nagyjából 60 ezren vesznek részt – az a nagy előnye, hogy a fiatalok magabiztos tudással lépnek be a munkaerőpiacra, ahol ennek a tudásnak köszönhetően azonnal el tudják kezdeni karrierjük építését és stabilan megállják a helyüket. Ezt az OECD is elismerte, hiszen hazánk bronzérmes ebben a kategóriában az OECD-országok között. – Azért érdemes a duális képzést tovább erősíteni, mert nagyon jó és közkedvelt tanulási forma. A kormány nagyságrendileg kétmillió forintot szán minden duális képzésben részt vevő fiatalra, amit adókedvezményeken keresztül biztosít a cégeknek – tudatta.