nyelvVarga-Bajusz Veronikadiákprogram

Most ezért jár nagyon jól, aki idegen nyelvet tanulna

Jelentős összegű támogatást kap az idegen nyelv tanulás a szakképzésben, melynek célja a nyelvoktatás színvonalának emelése – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) államtitkára. Mint hangsúlyozta, a nyelvtanuláson felül azzal is támogatják a szakképzést, hogy új ágazati képzőközpontokat hoznak létre, amelyek ösztönzik a gazdasági szereplők és a diákok duális képzésen keresztüli összekapcsolódását. Céljuk, hogy a tanulók olyan szakmát szerezzenek, amellyel jól el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon.

Molnár János
2025. 10. 19. 6:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Sikeres átalakítást indítottunk el öt éve: a szakképző intézményeink sokat fejlődtek, illetve a szakmatanulásról alkotott kép sztereotípiáit is szép lassan lebontottuk – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, ma már mindenki láthatja, hogy jó karriert lehet építeni a szakmatanulással, ez többé nem B-terv, hanem hivatás. – Megvalósítottuk, hogy 

a technikumokból egyenes úton lehet egyetemre jutni, amelyben komoly fejlődést értünk el, hiszen 2022-höz képest 64 százalékkal több diákot vettek fel a hazai felsőoktatási intézményekbe.

Szeretnénk tovább erősíteni a szakképzés egyes területeit, és fontos célunk, hogy a nemzetközi versenyeken való szereplésünk a jelenleginél is tovább erősödjön – fejezte ki az államtitkár.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Színvonalasabb nyelvtanítás és új ágazati képzőközpontok

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: a szakképzés egyik fontos pillére az idegen nyelv tanulás, amelyre több figyelmet szeretnének fordítani. Most azért nyújtanak ezen a területen jelentős összegű, 8.9 milliárd forintnyi támogatást, hogy emeljék a nyelvoktatás színvonalát a szakképző intézményekben, kialakítva a hozzá szükséges eszközöket és laborokat.

Az ágazati képzőközpontok létrehozásáról elmondta: már egy korábbi pályázat során több szakképzési centrum nyert erre támogatást. 

Bebizonyosodott, hogy a centrumok nagyon jó gyakorlatokat alakítottak ki az ágazati képzőközpontoknak köszönhetően, segítik, ösztönzik a gazdasági szereplők és a diákok duális képzésen keresztüli összekapcsolódását.

 – Ezt támogatjuk most további forrásokkal. Azok a szakképzési centrumok vehetnek részt a programban, amelyek még nem építették ki az ágazati képzőközpontokat. Jelenleg 18 ilyen centrum van Magyarországon, alapvetően őket biztatjuk, hogy induljanak el és alakítsák ki a központokat, ezáltal tovább erősítve a duális képzést – közölte az államtitkár.

Szerinte ennek a képzési formának – amelyben nagyjából 60 ezren vesznek részt – az a nagy előnye, hogy a fiatalok magabiztos tudással lépnek be a munkaerőpiacra, ahol ennek a tudásnak köszönhetően azonnal el tudják kezdeni karrierjük építését és stabilan megállják a helyüket. Ezt az OECD is elismerte, hiszen hazánk bronzérmes ebben a kategóriában az OECD-országok között. – Azért érdemes a duális képzést tovább erősíteni, mert nagyon jó és közkedvelt tanulási forma. A kormány nagyságrendileg kétmillió forintot szán minden duális képzésben részt vevő fiatalra, amit adókedvezményeken keresztül biztosít a cégeknek – tudatta.

 

Egyre több szegénysorsú diáknak segítenek

Varga-Bajusz Veronika arra is kitért, hogy a szaktárca kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat, amelynek egyik fontos területe az Apáczai ösztöndíjprogram. Idén az erre szánt keretösszeg 2.8 milliárd forint, így 

már hatezerre tudták növelni a bevont diákok számát a korábbi négyezerről, kifejezetten a szociális körülményeket és a tanulmányi eredményeket figyelembe véve. 

A jól tanuló, de nehezebb sorsú fiatalok egy olyan plusz kiegészítő ösztöndíjat kaphatnak ebben a programban, amelynek a segítségével még jobban a tanulásra és a saját fejlődésükre koncentrálhatnak.

Ezenfelül a legnehezebb sorsúaknak hozták létre az esélyteremtő Dobbantó- és a Műhelyiskola-programokat, amelyek utat mutatnak nekik, és abban támogatják őket, hogy a munkaerőpiacon minél jobban megtalálják a helyüket. A programok fejlesztésére a minisztérium idén egy 23 milliárd forintos projektet indított el, amellyel országszerte nagyságrendileg 20 ezer fiatalt vonnak be a pályázati időszakban. – A Dobbantó- és a rá épülő Műhelyiskola program azoknak a 15 évesen bekerülőknek a részkészségeit és alapkompetenciáit fejleszti, akik hátrányos helyzetűek és nehezen haladnak a tanulmányaikkal. Személyre szabott oktatás formájában, erős mentorálással segítik a fiatalok fejlődését. 

Célunk, hogy ezek a diákok olyan szakmát szerezzenek, amellyel végül el tudnak helyezkedni, vagy később érettségivel, illetve teljes szakmával lépjenek ki az oktatási rendszerből

– mutatott rá.

Az államtitkár felidézte: a szaktárca a szakképzésben többletforrásként összesen közel 70 milliárd forint értékben indított projekteket a nyár elejétől kezdve. Ekkor hirdették ki az ágazati tudásközpont-pályázat eredményét, ami 21 milliárd forintos fejlesztés, ebből öt ágazati tudásközpontot hoznak létre országszerte. – Ha hozzávesszük az Apáczai- és a Dobbantó-programot, az idegen nyelvi kompetencia-fejlesztést, valamint az ágazati képzőközpontokra fordítandó forrást, mindösszesen közel 70 milliárd forintos fejlesztés rajzolódik ki. Ez olyan megerősítése a szakmák oktatásának, amellyel ez a szektor nagy fejlődésen fog átmenni. Azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország 2030-ra szakképzési nagyhatalom legyen – szögezte le Varga-Bajusz Veronika.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Gazdag Mihály)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu