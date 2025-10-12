Sok tanár juthat havi pluszpénzhez, ezt kell érte tenniük

– A Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjprogram megalkotásánál az motivált bennünket, hogy a tehetséges diákokkal kiemelten foglalkozó, a versenyekre és az előadásokra őket felkészítő tanárok tevékenységét megköszönjük, és arra kérjük őket: ne hagyják abba, amit tesznek – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint rávilágított, a Köbükinek két komponense van: az egyik, amelyben

a tanárok sikeresen készítettek fel diákokat rangosabb hazai és nemzetközi versenyekre, vagyis a fiatalok jó helyezést értek el.

Ezeket a tanárokat gyakorlatilag automatikusan bevonják az ösztöndíjprogramba, és így megkapják az ezzel járó havi 75 ezer forintot. A Köbüki másik komponensében

az elmúlt három évet vizsgálják, és minden olyan tehetséggondozó tevékenységet értékelnek, amelyből az látható, hogy a fiatalok tehetséggondozása aktívan, lelkesen és sikeresen valósul meg

– ismertette az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika (Fotó: Havran Zoltán)

Újdonságok a Köbüki-ösztöndíjprogramban

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: idén újdonság, hogy az idegen nyelveket tanító pedagógusok és a szakképzésben szakmai tárgyakat oktatók is pályázhatnak. A minisztérium folyamatosan konzultál a Nemzeti Pedagógus Karral arról, hogy miként finomhangolják a programot, mivel céljuk az érintettek minél szélesebb körének elérése és támogatása, ez alapján hozták ezt a döntést is. Ennek köszönhető az idei bővülés mind a nyelvtanárok, mind a szakképzésben oktatók bevonásával, akik a diákjaikat eredményesen készítik fel a versenyekre.

Múlt hónapban az Euroskills versenyen megint kimagaslóan szerepeltek a magyar fiatalok, hiszen öt kiválósági, öt bronz-, két ezüst- és négy aranyérmet hoztak haza. A szakképzésben tanulók évről évre jobban teljesítenek ezeken a világversenyeken, ezért is volt fontos, hogy a Köbüki-ösztöndíjprogramot kiterjesszük az őket felkészítő tanárokra

– mutatott rá.

Az államtitkár arra is kitért, hogy érdemes a pályázati kiírást figyelmesen átolvasni, mert ebben határozzák meg a tehetséggondozói ösztöndíjpályázatok elbírálásánál figyelembe vett versenyeket. Ezek közé tartozik az OKTV, vagy más nemzeti, illetve a nemzetközi szinten jegyzett magasabb rangú megmérettetések, a matematika és fizika diákolimpiák, továbbá kémia-, földrajz-, informatikaversenyek, összesen körülbelül 50 versenytípust tartalmaz a pályázat.