Megújult a Köbüki ösztöndíjprogram

– A két évvel ezelőtt létrehozott Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjjal szeretnénk megköszönni a tanárok áldozatos tehetséggondozó munkáját, és arra bátorítani őket, hogy folytassák ezt a kiemelkedő tevékenységet – jelentette ki lapunknak Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Mint elmondta, bár a Nemzeti tehetség programon (NTP) belül már vannak pedagógusoknak is szóló elismerések és képzések, fontosnak tartottak egy olyan különálló programot, amely kifejezetten a tanárokra, oktatókra koncentrál.

Kell a jó tanári szem

Magyarországon sok a tehetséges fiatal, akik a nemzetközi tudományos diák­olimpiákon, nemzetközi szakképzési vagy művészeti versenyeken rendre kiválóan szerepelnek a tudományos és gyakorlati felkészítésüknek, illetve a tehetségüknek köszönhetően.

A sikerük mögött pedig mindig áll legalább egy tanár vagy oktató, aki felfedezi, majd gondozza a tehetségüket.

A gyerekek ugyan az iskolákban töltik a legtöbb időt, de nem mindig derül ki azonnal róluk, hogy tehetségesek valamiben, ehhez kell a jó tanári szem. Az ösztöndíjjal szeretnénk külön megköszönni, hogy a tanárok ilyen speciális szemmel is figyelnek a diákokra – fejezte ki.

Hangsúlyozta: a Köbüki ösztöndíjpályázat a középfokú köznevelési és szakképzési intézményekben dolgozó tanároknak és oktatóknak szól, akik egyfelől természettudományos tárgyakat – matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz – és digitális kultúrát, másfelől a magyar kultúrához szorosan kötődő tantárgyakat, vagyis magyar nyelv és irodalmat, történelmet, vizuális kultúrát, ének-zenét vagy művészetoktatásban zene-, illetve képző- és iparművészeti ágban szakmai tantárgyat tanítanak. Idén jelentősen átalakították a felhívást, mivel kibővítették újabb tantárgyakkal, továbbá a pályázói körhöz csatlakozhattak az alapfokú művészeti iskolákban oktatók is, így csaknem megduplázódott az ösztöndíjasok száma.

Másfél milliárdos keretösszeg

A pályázat keretösszege meghaladja a másfél milliárd forintot, az ösztöndíj mértéke 10 hónapon át havi nettó 75 ezer forint, amely az egymást követő években akár többször is elnyerhető. Mint ismertette:

2023 óta összességé­ben csaknem 2800 tanár pályázott sikeresen erre az ösztöndíjra, közülük idén januárban mintegy 1900-an nyerték el a Köbüki ösztöndíjat, ami a források növekedésének és a pályázat kiterjesztésének az eredménye.



Fontos, hogy a 2024-es felhívásra az egész Kárpát-medencéből pályázhattak azok a tanárok, akik magyar nyelvű oktatási intézményben tanítanak. Majdnem minden határon túli területről érkeztek pályázatok, a legtöbb Kárpátaljáról. Az NTP-n belül alapelv a határon túli tehetséges magyar fiatalok és oktatóik, illetve a tehetséggondozó szakemberek támogatása, ezért az NTP pályázatai között kimondottan nekik szóló pályázatok is vannak, de szintén kiváló anyagok érkeztek a szakképzési intézményekből. Összességében 480 iskolából pályáztak sikeresen, közülük csaknem 370-en valamelyik budapesti vagy vidéki szakképző intézményből.

Hozzátette, ez is azt mutatja, hogy ezekben az iskolákban olyan tehetséggondozó munka folyik, ami a nagy tanulmányi versenyekre is sikeresen fel tudja készíteni az ide járó diákokat. Külön kiemelte a váci Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnáziumot, amelyik a top 10-ben végzett az összes iskola közül. A Köbüki ösztöndíjasok számát tekintve itt 21 tanár – köztük három házaspár – kapja meg a 2024/2025-ös tanévben a havi nettó 75 ezer forintot. Nem véletlen egyébként, hogy a szakképző intézetek rangsorát is ez az intézet vezeti – mutatott rá.

Két kategóriában lehet pályázni

A Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjpályázatra két kategóriában lehetett pályázni.

Az A kategóriában azok a tanárok kaphatták meg az ösztöndíjat, akik eredményesen készítettek fel legalább egy diákot a kiírás által nevesített nagy versenyekre a pályázást megelőző évben.

Ezek közé tartoznak a nemzetközi tudományos diákolimpiák és ezek hazai előválogató versenyei, de ide sorolják például az OKTV-t vagy az Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyt is. A teljes lista megtalálható a Köbüki ösztöndíjpályázat kiírásában, ahol az is szerepel, hogy melyik versenyen milyen helyezés számít. A tanárok úgy nyerhetik el az ösztöndíjat, ha benyújtják a diákjuk vagy diákjaik által a listában felsorolt versenyek valamelyikén elért helyezésről szóló igazolást.

A B kategóriában olyan tehetséggondozó tevékenységeket vettek figyelembe, mint a tehetségeknek tartott délutáni szakkörök, tehetségműhelyek működtetése vagy a tehetségek mentorálása. Pluszpontot ért a részvétel a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken, amelyek főképp a Nemzeti Tehetség Központ évente meghirdetett képzé­seit jelentik. Ezenkívül országos meghirdetésű tanulmányi vagy művészeti versenyeken elért eredményekkel is lehetett pontokat gyűjteni.

Az A kategóriában több mint ötszáz tanár pályázott sikerrel; mintegy 1400 tanár vagy oktató pedig a B kategóriában nyújtott be sikeres pályázatot.

Idén ismét tervezik a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjpályázat kiírását. Ezért is érdemes figyelni az NTP megújult honlapját, ahol minden fontos információ megtalálható a Nemzeti tehetség program projektjeiről, az épp aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről. A pályázatokat folyamatosan megújítják, így évről évre egyre több embert érnek el. A Köbükinél a felhívásba be is építették a korábbi pályázóktól, szakmai szervezetektől érkezett visszajelzéseket, valamint folyamatosan tartják a kapcsolatot a Nemzeti Pedagóguskarral, amely sokat segített a kiírás tervezésében. A pályázói jogosultságot jelentő tantárgyak között van igény a tantárgyi kör bővítésére, de erről még nem született döntés – tette hozzá.