Új lendület a pályán: számokban is igazolódik a pedagóguspálya vonzereje

Az elmúlt évek tendenciái azt igazolják, hogy a pedagóguspálya stabilitása és megújulóképessége erősödik. Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint 2022 és 2025 között a tanévkezdéskor minden évben több mint háromezer pályakezdő pedagógus kezdte meg munkáját.

Növekvő pályakezdő létszám

A főállású, nyári időszakban új belépő pályakezdők száma 2022 és 2025 között minden tanévkezdéskor meghaladta a háromezer főt, folyamatos növekedést mutatva:

2022: 3400 fő

2023: 3342 fő

2024: 3612 fő

2025: 3764 fő

Ez több mint 10 százalékos növekedést jelent, és egyértelműen a pálya megújulását és az utánpótlás biztosítását mutatja.

Hasonlóan pozitív tendencia figyelhető meg a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgák esetében is. Az első szintet sikeresen megszerzők száma 2022-ben 2999 fő, 2024-ben viszont már 3156 fő volt. A 2025-ös év adatok még nem állnak rendelkezésre, hiszen a vizsgák lebonyolítása még folyamatban van, de az előzetes eredmények alapján idén is tovább nő a sikeresen minősülők száma.