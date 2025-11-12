pedagóguspálya stabilitásvonzerőOktatási Hivatal

Új lendület a pályán: számokban is igazolódik a pedagóguspálya vonzereje

Az elmúlt években a köznevelés rendszerébe belépő pályakezdő pedagógusok száma folyamatosan növekszik, miközben a pályát elhagyók vagy nyugdíjba vonulók létszáma mérséklődik. Az Oktatási Hivatal adatai szerint a tanári pálya vonzóbbá vált a fiatalok számára, és egyre többen választják hivatásuknak a tanítást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 15:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt évek tendenciái azt igazolják, hogy a pedagóguspálya stabilitása és megújulóképessége erősödik. Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint 2022 és 2025 között a tanévkezdéskor minden évben több mint háromezer pályakezdő pedagógus kezdte meg munkáját.

 

Növekvő pályakezdő létszám

A főállású, nyári időszakban új belépő pályakezdők száma 2022 és 2025 között minden tanévkezdéskor meghaladta a háromezer főt, folyamatos növekedést mutatva:

  • 2022: 3400 fő
  • 2023: 3342 fő
  • 2024: 3612 fő
  • 2025: 3764 fő

Ez több mint 10 százalékos növekedést jelent, és egyértelműen a pálya megújulását és az utánpótlás biztosítását mutatja.

Hasonlóan pozitív tendencia figyelhető meg a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgák esetében is. Az első szintet sikeresen megszerzők száma 2022-ben 2999 fő, 2024-ben viszont már 3156 fő volt. A 2025-ös év adatok még nem állnak rendelkezésre, hiszen a vizsgák lebonyolítása még folyamatban van, de az előzetes eredmények alapján idén is tovább nő a sikeresen minősülők száma.

2014.02.12. Budapest, Aga utca 10. Kisriport a budapesti Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskoláról. Nyugdíjas tanár, senior mentor korrepetál egy kisdiákot a budapesti Rogers iskolában.
Fotó: Gabor Ancsin

A korfa fiatalodik, a tapasztaltak maradnak

A fiatalok létszámának gyarapodása már a korfán is tetten érhető: a köznevelésben dolgozó, 30 év alatti pedagógusok száma a 2023. októberi 12 081 főről 2025 októberére 14 326 főre – 19 százalékkal – emelkedett.

Mindeközben a nyugdíjba vonuló és a nyugdíj mellett a továbbiakban már nem tanító pedagógusok száma évről évre csökken: 2022-ben 2857 fő, 2023-ban 2532 fő, 2024-ben 1992 fő, 2025-ben pedig eddig csupán 974 fő hagyott fel nyugdíjba vonulását követően a tanítással.

Összességében kijelenthető, hogy a pedagóguspálya stabilitása és megújulóképessége erősödik, a nyári új belépő pályakezdők és a sikeres minősítést szerzők száma meghaladja a pályáról kilépőkét, ami egyértelműen igazolja, hogy a végrehajtott béremelés és az új pedagógus-életpálya vonzó. 

A fiatal pedagógusok növekvő száma, a szakmai előmenetel iránti elkötelezettség és a tapasztalt pedagógusok pályán maradása egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a magyar köznevelési rendszer továbbra is biztos alapokon álljon 

– jelezte az Oktatási Hivatal.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu