Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban + videó

Rétvári Benceoktatáspedagógusbéremeléstanítótanárfizetés

Már több mint hatezer tanár keres egymillió forintnál többet + videó

Az új rendszerben a diákokért többet dolgozó pedagógusok anyagilag is jobb elismerést kapnak, így a tanári pálya egyre vonzóbbá válik – közölte Rétvári Bence. Már több mint hatezer tanár keresete lépte át az egymillió forintos határt a teljesítményarányos bérezés bevezetése óta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 11:55
A teljesítményarányos bérezéssel már hatezer tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Budapest, 2025. október 3. Rétvári Bence, Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Marslakók - Magyar Tudósok és Nobel-díjasok című interaktív szabadtéri kiállítás megnyitóján a Belügyminisztériumban 2025. október 3-án. A magyar tudományos élet kiválóságait, köztük Nobel-díjasainkat bemutató vándorkiállítást a Vörösmarty térről a Budai Várba, a Szentháromság térre költöztették, ahol november 17-ig lesz látható. MTI/Kocsis Zoltán
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Rétvári Bence kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.

A változás fő nyertesei a gyerekek, mert így rájuk több figyelem hárul – emelte ki az államtitkár.

Tájékoztatása szerint

az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes.

A tanári béremelés tavaly 32,2 százalékos, idén januárban 21,2 százalékos mértékű volt. Ezt növelte az idén szeptembertől folyósított teljesítménybér. Ez az igazgatók értékelése alapján megállapított teljesítményértékelés után járó illetményemelés. Az első megemelt bért október első napjaiban kapták meg a tanárok, tanítók – ismertette.

 

A béremelés folytatódik

Az államtitkár hangsúlyozta:

négy év alatt megduplázódott a tanárok, tanítók, óvónők bére. A történelmi léptékű béremelésnek köszönhetően a tanári átlagbér idén eléri a 850 ezer forintot.

Jelezte, hogy a béremelés folytatódik: januárban annyival fognak emelkedni a tanárbérek, amennyivel a diplomás bérek emelkedtek.

Rétvári Bence fontosnak nevezte, hogy a magyar családok gyermekeit olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag is megbecsülve érzik magukat. Ma már biztosabb a tanárutánpótlás is, mert a megemelt fizetés több ezer pedagógust és új fiatalt vonzott a tanári pályára. A minőségi bérpótlék pedig a legjobbak pályán tartását segíti, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú – írta a politikus.

A tanári pálya ma már nemcsak hivatás, hanem stabil, tervezhető és anyagilag megbecsült életút is. Akik pedig szívvel-lélekkel az átlagosnál többet foglalkoznak a diákokkal, azok magasabb fizetésre számíthatnak

– közölte Rétvári Bence.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kelet-Magyarország/Gazdag Mihály)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

