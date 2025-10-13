Rendkívüli

Balatoni Katalinoktatáspedagógia

Kétezerrel több pedagógus dolgozik, mint az előző tanévben

A hazai elköteleződés az, hogy vonzóvá tesszük a pedagóguspályát életpályával, 2031-ig emelkedő bérrel, családtámogatásokkal, lakhatási támogatással, ösztöndíjakkal, új szakmai segítségekkel; már meg is indult a dinamikus növekedés a pályán és a képzésekben is – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.

Forrás: MTI/Facebook2025. 10. 13. 6:49
Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos emlékeztetett arra, hogy egész Európában tendenciává vált a szakemberek számának csökkenése, komoly kihívás lett, hogy el tudják látni a feladatot, minél kielégítőbb sikerrel. Ennek kapcsán jelentős kritika éri az itthoni rövid ciklusos képzéseket, amelyek 2-4 félévesek, eközben van olyan uniós tagállam, ahol

 6 hét alatt is lehet pedagógus képesítést szerezni.

Marosvásárhely, 2024. szeptember 9. Tanterem a Marosvásárhelyi Református Kollégium és Bolyai Farkas Elméleti Líceum közös új épületének az átadási ünnepsége és tanévnyitója napján Marosvásárhelyen 2024. szeptember 9-én. A zsidó hitközség egykori iskolájának helyén a magyar kormány támogatásával épült belvárosi ingatlan két magyar iskola tíz elemi osztályának, mintegy 250 diáknak ad otthont. MTI/Kiss Gábor
illusztráció Fotó: MTI/Kiss Gábor

A pozitív folyamatok elindulását adatokkal támasztotta alá a miniszterelnöki biztos, megjegyezve ugyanakkor, hogy ezek még nem a végleges és hivatalos adatok, az idei hivatalos statisztikák megjelenésére még várni kell. Ezek között kiemelte, hogy a 2025/2026-os tanévben több mint 2000 fővel nőtt a pedagógusok száma az előző évhez képest.

Ez immár a második tanév, hogy több ezer fővel nő ez a szám.

Ismertette továbbá, hogy a 2025/2026-os tanévben 16 909-en kezdték meg a pedagógusképzést, megjegyezve, hogy 2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest, az idén pedig további 2000 hallgatóval emelkedett.

A nyugdíjas pedagógusok esetében várhatóan közel 10 százalékos csökkenés lesz – írta. 

Ismertetése szerint a nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok közel 25 százaléka nem töltötte be a 60. életévét – ők a Nők 40 nyugdíjprogramnak köszönhetően tudnak tovább dolgozni.

A pályakezdők száma szintén nőtt, az előző évhez képest is – ez arra utal, hogy a korfa is javul – állapította meg Balatoni Katalin. Kész vagyunk? – tette fel a kérdést, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.


Borítókép: Balatoni Katalin (Fotó: Facebook)
 

