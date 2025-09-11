Rendkívüli

Az iskolában nincs helye a politikának, de ezt nem bírja mindenki betartani + videó

A szülők a tapasztalataikról beszéltek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:49
Fotó: MTI/Kiss Gábor
– Egy pedagógusnak a tanórán tanítania vagy politizálnia kell? – tette fel a kérdést Balatoni Katalin a közösségi oldalára feltöltött videójában. A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos szerint azt gondolhatnánk, hogy a válasz mindenki számára egyértelmű. De sajnos nem az – mutatott rá.

Marosvásárhely, 2024. szeptember 9. Tanterem a Marosvásárhelyi Református Kollégium és Bolyai Farkas Elméleti Líceum közös új épületének az átadási ünnepsége és tanévnyitója napján Marosvásárhelyen 2024. szeptember 9-én. A zsidó hitközség egykori iskolájának helyén a magyar kormány támogatásával épült belvárosi ingatlan két magyar iskola tíz elemi osztályának, mintegy 250 diáknak ad otthont. MTI/Kiss Gábor
Fotó: MTI/Kiss Gábor

Ma reggel a digitális polgári körben olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy 9 éves tanulónak végig kellett hallgatnia egy tanórán a pedagógusának a politizálását, majd ezt követően sajnos sokan írtak még hasonló történeteket

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnöki biztos a DPK közösségi oldalának egyik bejegyzésére. 

Balatoni Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolában, a tanórákon nincs helye politikának. Majd arra kért mindenkit, hogy tegyenek meg mindent, hogy megvédjük a gyermekeket.

