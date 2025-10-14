Lázár Jánoskaposvári lázárinfóBohár Dánielgyerekpedagógustitokfeleség

Kiöntötte a szívét egy tanárnő Lázár Jánosnak, aki ezután elárult egy családi titkot + videó

Nem mindennapi jelenet játszódott le a kaposvári Lázárinfón.

2025. 10. 14. 20:58
– Itt tanítok Kaposváron már 32 éve, és szeretnék köszönetet mondani a kormánynak, amit mindig megteszek, ha nagy plénum előtt vagyok – mondta egy helyi tanárnő Lázár János építési és közlekedési miniszternek a mai kaposvári Lázárinfón, amiről Bohár Dániel riporter tett közzé egy videót. A tanárnő úgy vélte, hogy 

a pedagógusok és a gyerekek is sokat kaptak a jelenlegi kormánytól az elmúlt 15 évben. 

– Mindig van feljebb és mindig van több, de én azt gondolom, hogy ez, amit mi kaptunk, bőségesen okot ad arra, hogy elégedettek legyünk – fogalmazott.

Lázár János erre némi humorral úgy reagált: „A feleségem pedagógus, én nagyon sokat kaptam, amíg maguk nem kaptak”. 

Ahogy arról lapunk cikkezett, már több mint 4600 tanár bére haladja meg az egymillió forintot a tankerületi iskolákban. A béremelések nyomán egyre több fiatal választja a pedagóguspályát, az új életpályamodell és a történelmi léptékű béremelés pedig nagyobb megbecsülést kínál a tanári hivatásban. A tavalyi 32,2 százalékos, valamint az idén januári 21,2 százalékos béremelés után további két alkalommal emelkedik a pedagógusok bére, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-jétől, 2026. január 1-jétől pedig a következő évi béremelés során. Az újabb béremelések első üteme elsősorban a kiemelkedően teljesítőket, a második üteme a 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust, valamint a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti.

A tanárok átlagbére az idén eléri a bruttó 850 ezer forintot.

A kormány idén januárban már biztosított egy átlagosan 21,2 százalékos béremelést a pedagógusoknak, így a pedagógus-átlagbér elérte a diplomás átlagbér 80 százalékát. A kormány vállalásának megfelelően ezt követően is folytatódik a tanárok béremelése. A 2026-os tanárbéremelés mértéke a diplomás átlagbér emelkedésének mértékével lesz azonos. Ennek pontos arányát, illetve összegét az év végén, a bérek éves alakulását figyelembe véve lehet megállapítani.

Borítókép: Lázár János (b) a kaposvári Lázárinfó előtt (Forrás: Facebook)

