Felhevültek a kedélyek Lázár János fórumán, tanítani való eleganciával hűtötte le a tiszásokat + videó

– Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni, aki pedig ellenünk szavaz, az is jól fog velünk járni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a siklósi Lázárinfón. Mint a tárcavezető hangsúlyozta, a 2026-os választásoknak az lesz a legnagyobb tétje, hogy a magyarok olyan embert választanak-e az ország vezetésére, aki a magyarok embere, vagy olyan embert ültetnek Budapesten a miniszterelnöki székbe, aki Brüsszel területi menedzsere, a brüsszeliek embere.

Siklóson tartott fórumot Lázár János (Forrás: Facebook)

Azt tudom mondani, hogy minden hibánkkal együtt az elmúlt tizenöt évben mégiscsak a magyar érdek volt az első mindannyiunknak, akik fideszesként szolgálunk. Ma Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszeliek ügynöke Magyarországon

– szögezte le a miniszter.

Lázár János hozzátette, ez sodorja veszélybe a jövőt és Magyarországot.

– Tiszteletben tartjuk, ha valaki másra szavaz, velünk azonban mindenki jól fog járni, mert mindenkinek az érdekében fejlesztettük ezt az országot és ezt a közösséget. Ez a különbség – fogalmazott.

Ez az igazi demokrácia

A tárcavezetőt ismét megtalálták a Tisza Párt felhergelt hívei a nyílt színi utcai fórumon, amiről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője tett közzé egy videót. Lázár János igazi gentleman eleganciájával tette helyre Magyar Péter híveit, amikor azt mondta: bírni kell bekiabálás nélkül, ugyanis nála a tiszások is szót kaphatnak és kérdezhetnek, de azzal a feltétellel, ha vállalják arcukat és nevüket.

– Ez nem a Facebook, ahol anonim módon lehet gyalázkodni és mocskolódni, itt mindenkinek vállalnia kell az arcát meg a nevét. Ez a különbség a tiszások és a fideszesek között.

Lehet és kell is ellenvélemény, vállaljuk a konstruktív vitát, de mindenki tisztelje meg a másikat azzal, hogy meghallgatja. Ez az igazi demokrácia Magyarországon

– szögezte le a miniszter.