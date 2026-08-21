Magyar Péter izzadt haknit csinált a nemzeti ünnepből, de egy dolgot elfelejtett

A Tisza-kormány első augusztus 20-i ünnepségei sajnos nem az államalapításról, nem a történelmi folytonosságról és végképp nem a nemzet egységéről szóltak. Sokkal inkább Magyar Péterről, akárcsak a paksi akciófilmje esetében. Még Baka András frissen felkent köztársasági elnököt is az első adandó alkalommal kispadra küldte, csak hogy ő legyen a fókuszban. A méltóság helyét átvette a politikai öncélúság: mintha az új vezetésnek semmi sem lenne szent, ami az övékét megelőzően létezett. Mindennel le akarnak számolni, ami nem hozzájuk köthető, módszeresen próbálva eltüntetni a múlt rétegeit, amiket nem ők írtak.

Ez a nap korábban minden magyaré volt, ma már minden Magyaré.

Ez a jelenség nem korlátozódik a nemzeti ünnepekre. A mindennapok szintjén is a legáltalánosabb, leghétköznapibb dolgokat is a saját képére próbálja formálni.