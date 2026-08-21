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Poszt-trauma

Magyar Péter izzadt haknit csinált a nemzeti ünnepből, de egy dolgot elfelejtett

Ez a nap korábban minden magyaré volt, ma már minden Magyaré. Csak azért, hogy megmutassa, most már ő a főnök.

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Odrobina Kristóf
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Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter 2026. 08. 21. 5:25
Fotó: Mirkó István
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A Tisza-kormány első augusztus 20-i ünnepségei sajnos nem az államalapításról, nem a történelmi folytonosságról és végképp nem a nemzet egységéről szóltak. Sokkal inkább Magyar Péterről, akárcsak a paksi akciófilmje esetében. Még Baka András frissen felkent köztársasági elnököt is az első adandó alkalommal kispadra küldte, csak hogy ő legyen a fókuszban. A méltóság helyét átvette a politikai öncélúság: mintha az új vezetésnek semmi sem lenne szent, ami az övékét megelőzően létezett. Mindennel le akarnak számolni, ami nem hozzájuk köthető, módszeresen próbálva eltüntetni a múlt rétegeit, amiket nem ők írtak.

Ez a nap korábban minden magyaré volt, ma már minden Magyaré.

Ez a jelenség nem korlátozódik a nemzeti ünnepekre. A mindennapok szintjén is a legáltalánosabb, leghétköznapibb dolgokat is a saját képére próbálja formálni.

Csak azért, hogy megmutassa, most már ő a főnök. Puszta hiúságból.

A jogállamiság intézményeiből, a parlament tekintélyéből és az Országház történelmi súlyából az utóbbi időben sokszor komolytalan színjátékot kreált, a nemzet főtere, a Kossuth tér – ami oly sok történelmi sorsfordulónk tanúja volt – idén augusztusban újra egy diszkó lett. Én magam is fiatal vagyok, számomra is a fiatalos lendület üdvözlendő dolog. De egy dolgot elfelejtett még Magyar Péter is: ha mindez a méltóság és a tartalom rovására megy, akkor csak a felszínes csillogás marad. Felszínes, akár egy egész kampány, ugye értik...?

Legyen buli, legyen tánc, legyen diszkó...de ott, ahol ennek helye van. Mi lesz a következő: a fiumei úti temetőben sörpongbajnokság? Kocsmatúra a templomok sekrestyéiben? A fiataloknak is látniuk kell, hogy a progresszió nem a múlt eltörlését jelenti.

Mégis hogyan tudna gyarapodni egy fa, aminek elvágták a gyökereit? Időnként tényleg vissza kell metszeni bizonyos ágakat, de ha kivágjuk a gyökereket, akkor nézhetünk a semmibe. Mondjuk egy budai srác ezt honnan tudhatná, elnézem hát neki...!

Augusztus 20-ának pontosan az volt a feladata, hogy ezeket a mélyre nyúló gyökereket erősítse, függetlenül attól, hogy ki hány éves, vagy mit gondol a világról az év többi napján. A nemzet születésnapja nem egy pártrendezvény, és nem egy kormányzati PR-kampány díszlete kellene legyen. Bízzunk hát benne, hogy az ünnep visszakapja azt a méltóságot ami megilleti, és amire a magyar társadalomnak nagy szüksége van egy olyan időszakban, amikor darabokra szakadt!

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