Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a papokat Btk.-val fenyegető tiszás volt munkahelyén
Tart a rendőrségi nyomozás a Tisza-tavi Ökocentrum korábbi beruházásai miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eljárás egy belső átvilágítást követő feljelentés nyomán indult, és sajtóinformációk szerint a kifogásolt ügyletek Kiss János tiszás politikus ügyvezetői időszakában valósulhattak meg. Ő az a képviselő, aki szabályozná, hogy a papok miről beszélhetnek a szentmisén és miről nem.
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