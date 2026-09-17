Vörös fejjel üvöltött a berlini edző a Veszprém ellen, a németeket letaglózta a magyar pofon

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Németországban nem kerestek kifogásokat a Füchse Berlin súlyos hazai veresége után. A Veszprém 35-29-re győzött a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírásának döntőse ellen, a Bild pedig már „milliókat érő mestertervről” ír a magyar klub kapcsán. A német lap szerint az első félidő veszprémi erődemonstrációt hozott, a berliniek vörös fejjel üvöltő edzője pedig elismerte: ezen az estén egyértelműen jobb volt a magyar bajnok.

Szalay Attila
2026. 09. 17. 7:42
A Veszprém a Füchse Berlin fölé nőtt Németországban Fotó: Sylvia Goeres Forrás: EHF
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A Bild ezután mindössze ennyit fűzött a történtekhez: mindez nem segített.

A szünetre ötgólos előnyt vitt magával a Veszprém, és bár a Füchse a második félidőben Gidsel vezérletével visszakapaszkodott, a fordítás végül elmaradt. A világklasszis dán tíz gólt dobott, és a berlini csapat a 48. percben már az egyenlítésért támadhatott, Tobias Gröndahl hétméteresét azonban Nielsen kivédte. A Veszprém erre 5-1-es sorozattal válaszolt, és eldöntötte a mérkőzést.

A mérkőzés után Krickau nem keresett kifogásokat.

– A Veszprém ma egyértelműen jobb volt nálunk. A győzelme teljesen megérdemelt – jelentette ki a dán vezetőedző, aki hozzátette, csapata különösen a mérkőzés elején messze elmaradt attól a szinttől, amelyre egy ilyen ellenféllel szemben szükség lett volna.

Gidsel sem volt elég Nielsen és a Veszprém ellen

Matthes Langhoff hasonlóan beszélt a magyar bajnokról. A berlini játékos szerint a rossz kezdés után már rendkívül nehéz volt ledolgozni a hátrányt egy ilyen magas minőséget képviselő csapattal szemben.

A német reakciók közös pontja, hogy a Füchse oldaláról akadt világklasszis egyéni teljesítmény – Gidsel tízszer volt eredményes –, de a Veszprém csapatként többet mutatott. Hugo Descat kilenc, Ahmed Hesham hét gólt szerzett, Nielsen tíz védéssel zárt, és amikor Berlin a második félidőben már elhitte, hogy megfordíthatja a meccset, a magyar bajnok újra sebességet váltott.

Ezért különösen beszédes a Bild megfogalmazása: a német lap egyértelműen a Bajnokok Ligája esélyesének nevezte a Veszprémet.

 

Veszprém HCFüchse Berlinférfikézilabda Bajnokok Ligája

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