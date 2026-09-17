Willem Dafoe egy fergeteges tánccal igyekszik ellopni a lánya születésnapját

Forrás: TMDb

Viszont mire a film eljut apa és lánya végzetes összeütközéshez, az ember valamivel nagyobb katarzist, vagy egy váratlan csavart várna, de Az ünnepelt nem a katarzisok, hanem a kiábrándultság filmje. Marcos – ez a súlyosan amorális, mindenkit manipuláló, ördögi férfi – olyasmivel találkozik, amit nem tud pénzzel vagy hatalommal helyrehozni: nem egyszerűen csalódik a lányában, hanem sokkal nagyobbat csalódik benne, mint amire számított.

Dafoe arca többet mond el erről a mély felismerésről, mint amennyit a film teljes dialógusban el tudna magyarázni.

Az ünnepelt néha túl sokat akar, időnként elkalandozik, a dramaturgia pedig a végére nem váltja be teljesen azt a feszültséget, amelyet másfél órán keresztül épített, de bőven van mivel kárpótolnia. Mert végső soron ez egy Willem Dafoe-film. Egy különös, gyönyörűen fényképezett, enyhén giccses, igazi görög tragédia.