Még most is Orbán Viktortól rettegnek Brüsszelben, döbbenetes javaslattal állt elő az Európai Unió
Akár már a jövő héten eldőlhet, hogy Montenegró az Európai Unió tagjává válhat. A jelenlegi tagok azonban a kis balkáni államnak már nem adnák meg azokat a jogokat, amelyeket a többiek élveznek, és éppen Orbán Viktorra hivatkozva vonnák meg az új belépőktől a vétójogot az országközösségben öt EU-alapító tag javaslatára.
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