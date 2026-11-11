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Letartóztatták Orbán Áront és élettársát

Letartóztatták Orbán Áront és élettársát

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Harminc napra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását szerdán a Budai Központi Kerületi Bíróság. A két további gyanúsított közül egy személy bűnügyi felügyeletbe került, a másik szabadlábon védekezhet. Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére és társai ügyében bűnszövetségben elkövetett embercsempészés miatt zajlik nyomozás. Orbán Áron ügyvédje korábban vitatta a hatósági fellépés indokoltságát, Orbán Viktor pedig politikai leszámolásnak nevezte az eljárást.

Pámer Dávid
2026. 11. 11. 16:12
Letartóztatták Orbán Áront és élettársát
Orbán Áront embercsempészéssel gyanúsítják. Forrás: police.hu

Schalkház Éva Edit ezért érthetetlennek nevezte a hétfői elfogási akciót. Álláspontja szerint az NNI-nek tudnia kellett volna arról, hogy Orbán Áron korábban már együttműködést ajánlott az NVVH-nak.

A védő a letartóztatás indokoltságát is vitatta. Szerinte semmi nem támasztja alá, hogy ügyfele esetében szükség lenne a legsúlyosabb kényszerintézkedésre.

 

Orbán Viktor politikai leszámolásról beszélt

Orbán Viktor hétfőn a közösségi oldalán reagált testvére őrizetbe vételére.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz 

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

A Fidesz elnöke szerint Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik. Úgy véli, a hatósági fellépés valójában ellene irányul. Orbán Viktor az akció időzítését is kifogásolta. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánynak éppen hétfőn kellett volna számot adnia a nemzetbiztonsági bizottság előtt az ügynökakták körül kialakult botrányról. A volt kormányfő álláspontja szerint testvére elfogásával erről az ügyről akarták elterelni a figyelmet.

A Fidesz politikai fogolynak tartja Orbán Áront

A Fidesz időközben felvette Orbán Áront az általa politikai foglyoknak nevezett személyeket felsoroló listára. A párt a volt miniszterelnök testvérét Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós mellé sorolta. A Fidesz szerint a felsorolt személyekkel szemben politikai indíttatású büntetőeljárások zajlanak.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben szintén arról beszélt, hogy a kormány a számára kellemetlen politikai ügyekről látványos hatósági akciókkal próbálja elterelni a figyelmet. A politikus szerint Orbán Áron elfogásának időzítése összefügghetett a Tisza-kormány ügynökbotrányával.

 

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