Letartóztatták Orbán Áront és élettársát

Schalkház Éva Edit ezért érthetetlennek nevezte a hétfői elfogási akciót. Álláspontja szerint az NNI-nek tudnia kellett volna arról, hogy Orbán Áron korábban már együttműködést ajánlott az NVVH-nak.

A védő a letartóztatás indokoltságát is vitatta. Szerinte semmi nem támasztja alá, hogy ügyfele esetében szükség lenne a legsúlyosabb kényszerintézkedésre.

Orbán Viktor politikai leszámolásról beszélt

Orbán Viktor hétfőn a közösségi oldalán reagált testvére őrizetbe vételére.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

A Fidesz elnöke szerint Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik. Úgy véli, a hatósági fellépés valójában ellene irányul. Orbán Viktor az akció időzítését is kifogásolta.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánynak éppen hétfőn kellett volna számot adnia a nemzetbiztonsági bizottság előtt az ügynökakták körül kialakult botrányról. A volt kormányfő álláspontja szerint testvére elfogásával erről az ügyről akarták elterelni a figyelmet.

A Fidesz politikai fogolynak tartja Orbán Áront

A Fidesz időközben felvette Orbán Áront az általa politikai foglyoknak nevezett személyeket felsoroló listára. A párt a volt miniszterelnök testvérét Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós mellé sorolta. A Fidesz szerint a felsorolt személyekkel szemben politikai indíttatású büntetőeljárások zajlanak.