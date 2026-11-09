Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz
Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke arra reagált, hogy sajtóhírek szerint őrizetbe vették az öccsét, Orbán Áront.
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