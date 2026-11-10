Némaságba burkolózik az Unger Anna vezette NVVH

A hétfői akció során a készenléti rendőrség három mikrobuszával szállították a gyanúsítottakat a Gyorskocsi utcai fogdához. A HVG fotóriportere Orbán Áront is lencsevégre kapta, amint rendőrautóval megérkezett az intézményhez.

Több mint száz vietnámi állampolgárnak "segíthettek"

A nyomozás adatai szerint a négy gyanúsított 2024-ben, több hónapon keresztül működött közre vietnámi állampolgárok magyarországi vízumának megszerzésében, valamint abban, hogy az érintettek Nyugat-Európába juthassanak. A hatóságok gyanúja szerint az elkövetők a vietnámi külképviseleteken keresztül segítették a vízumügyintézést, amelyért személyenként úgynevezett toborzási díjat kértek, a megszerzett pénzen pedig közösen osztoztak.

A vietnámi állampolgárok a rövid távú magyarországi tartózkodásuk hivatalos céljaként mikroképzéseken való részvételt jelölték meg. A nyomozás szerint azonban a legtöbben még a vízumkérelmükben feltüntetett oktatásokon sem jelentek meg, és a vízumuk lejárta előtt nem hagyták el Magyarországot.

A hatóságok eddigi adatai alapján a négy gyanúsított több mint száz vietnámi állampolgárnak nyújthatott segítséget a Nyugat-Európába történő továbbjutásban.

Befolyással üzérkedés miatt is folyik eljárás

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda Illegális Migráció Elleni Osztálya embercsempészés gyanúja miatt nyomoz, míg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) befolyással üzérkedés miatt folytat eljárást.

Az NVVH egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsított. A hétfői házkutatások során a nyomozók dokumentumokat, elektronikus adatokat és egyéb, a büntetőeljárás szempontjából jelentős bizonyítékokat foglaltak le.

Az összehangolt akcióban az Europol is közreműködött. A nyomozás részleteiről a hatóságok további tájékoztatást ígértek.

Mindig akkor visznek el valakit, amikor bajban van Magyar Péter?

Az Orbán Áront érintő hatósági intézkedés időzítésére Szűcs Gábor is felhívta a figyelmet. A politikus Facebook-videójában azt állította, hogy az elmúlt hónapokban rendre olyan időszakokban kerültek a figyelem középpontjába látványos rendőrségi akciók, amikor a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai ügyek uralták a közbeszédet. A fideszes képviselő időrendben idézte fel az elmúlt hónapok eseményeit. Szeptember 17-én Jellinek Dániel őrizetbe vételét említette, amelyet szerinte az építőipar kedvezőtlen teljesítményéről szóló adatok és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nagy visszhangot kiváltó kijelentései előztek meg.