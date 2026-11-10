Titkolja a Kontroll, honnan tudtak az Orbán Áront is érintő házkutatásról, mielőtt a hatóság közzétette volna
Nem válaszol Magyar Péter házimédiája arra, hogy honnan tudták előre, milyen közleményt fog kiadni a hatóság az Orbán Áront is érintő házkutatással kapcsolatban. A Kontroll cikke hétfőn percekkel azelőtt élesedett, hogy a police.hu-n megjelent volna a közlemény.
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