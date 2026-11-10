Orbán Áront is politikai fogolynak nyilvánította a Fidesz

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A párt szerint a hatósági akció politikai leszámolás része, és Orbán Áront a Magyar Péter vezette kormány politikai céljainak eszközeként használják fel. A nyomozásban négy embert vettek őrizetbe, egyiküket befolyással üzérkedéssel is meggyanúsították.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 7:29
Orbán Áront is politikai fogolynak nyilvánította a Fidesz
Forrás: police.hu

Embercsempészéssel és befolyással üzérkedéssel gyanúsítják az érintetteket

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfő reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közös akciójában négy embert fogtak el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Az összehangolt intézkedés során házkutatásokat is tartottak, amelyekben a Terrorelhárítási Központ munkatársai is közreműködtek.

A hatóságok hétfő estére befejezték a gyanúsítottak kihallgatását, és mind a négy elfogott személyt, egy nőt és három férfit, bűnügyi őrizetbe vették. A nyomozók anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsították meg őket. 

Az NVVH tájékoztatása szerint egyikük ellen felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés gyanúja is felmerült.

A házkutatások során dokumentumokat, elektronikus adatokat és más, a büntetőeljárás szempontjából jelentős bizonyítékokat foglaltak le. Az összehangolt akcióban az Europol is részt vett. A Nemzeti Nyomozó Iroda kezdeményezte mind a négy gyanúsított letartóztatását.

A hatóságok hivatalosan nem nevezték meg az elfogott személyeket, Orbán Áron érintettségéről sajtóértesülések számoltak be. A volt miniszterelnök testvérét hétfő este a Gyorskocsi utcai fogdába szállításakor a HVG fotósa is lefényképezte.

Orbán Viktor szerint ő a valódi célpont

Az ügyben Orbán Viktor is megszólalt. A volt miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte politikai leszámolás zajlik, amelynek valójában ő maga a célpontja, testvére pedig csupán eszköz.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

– fogalmazott. A hatósági intézkedés időzítését Szűcs Gábor is kifogásolta. A politikus korábban több olyan esetet sorolt fel, amelyek szerinte egybeestek a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai fejleményekkel. Jellinek Dániel szeptemberi, Hankó Balázs szeptember végi és Matolcsy György októberi ügyét is felidézte. A legfrissebb példaként Orbán Áron elfogását említette, amely éppen az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körül kialakult botrány idején került a középpontba. Szűcs szerint a kormány számára kínos ügyekről rendre látványos hatósági intézkedések terelik el a figyelmet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: police.hu)

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